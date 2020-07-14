重磅 英國定年底全禁華為 7年期全國剔除華為產品

據《天空新聞網》（Sky News）消息，經過多次轉折和糾結，英國首相約翰遜（Boris Johnson）14日在國會上宣布，從2020年底開始、全面禁止英國電信商使用或採購華為的5G設備；同時要求、國內廠商必須在2027年之前，移除所有華為5G設備。中國料將強力反應。

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據上報今天報道稱，英國禁用華為5G設備，約翰遜指：2027前必須全面“退出”。作為指標性國家之一，英國在5G發展上對華為的態度，可說是一變在變。僅僅6個月之前，唐寧街（Downing Street）還允許華為參與英國5G工程，這半年來風聲傳聞不斷，如今確定祭出禁令，明顯地看出、倫敦依然跨不過“國家安全”的這個疑慮。

據該報道，在國會上、現任數位化暨文化媒體大臣道登（Oliver Dowden）向議員們表示，政府之所以不敢貿然禁止，是擔心會造成英國5G系統發展進度延滯。據道登說，“這絕非簡單的決定，卻是一項對英國的電信發展、國家安全與經濟成長，有正面影響的決定。”

據該報道認為，如今首相做出最後決議，無論是年底開始禁用華為設備、或是要求2027年全面移除其系統，根據估算，將導致英國的5G進度延後2至3年，並會增加約20億英鎊的額外開銷。”