美國南海罕表強硬立場 中駐美使館提警告

美國周一針對中國在南中國海大部分地區海上資源權益主張的立場變得更加強硬，稱這些主張“非法”。中國駐美國使館周二就美國國務院涉南海聲明稱，美方聲明是渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責。美國國務卿蓬佩奧表示，中國對其在南中國海的野心並沒有提供連貫一致的法律依據，而且多年來一直利用恫嚇的方式對待其他南海周邊國家。

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據路透社今天報道說，中國駐美使館發言人稱堅決維護南海領土主權，反對美渲染南海地區緊張局勢。中國駐美國使館發言人周二就美國國務院涉南海聲明稱，美方聲明是渲染南海地區緊張局勢，挑撥中國與地區國家關係，對中方進行無理指責，中方對此堅決反對。據該發言人稱，中方堅決維護中國在南海的領土主權和海洋權益，堅持與有關直接當事方通過談判協商和平解決爭議。

中國駐美大使館官網新聞稿援引發言人並稱，當前，南海形勢總體和平穩定並持續向好發展。中國與有關沿岸國通過海上問題磋商機制保持對話溝通，促進涉海領域合作。中方在南海問題上的立場和主張是一貫的、明確的，中方堅持通過規則機制管控分歧，堅持通過互利合作實現共贏。

該聲明說，“中方敦促美方切實恪守在南海領土主權問題上不持立場的承諾，尊重地區國家維護南海和平穩定的努力，不要再做地區和平穩定的干擾者、破壞者和攪局者。”據發言人稱，美國不是南海有關爭議當事方，卻頻頻插手南海問題，打着維護南海穩定的幌子，在地區炫耀武力、渲染緊張、鼓動對抗。

據路透社報道，美國周一針對中國在南中國海大部分地區海上資源權益主張的立場變得更加強硬，稱這些主張“非法”。此舉將導致兩國間本來就緊張的關係遭到進一步破壞。據美國國務卿蓬佩奧表示，中國對其在南中國海的野心並沒有提供連貫一致的法律依據，而且多年來一直利用恫嚇的方式對待其他南海周邊國家。