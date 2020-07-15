拋棄華為英國5G跌回落後時代? 當局澄清多花5億鎊而已

英國首相約翰遜下令，2020年後不再購買新的華為5G設備，在2027年底之前徹底清除5G網絡中的華為設備，此舉暗示全球最大電信設備製造商華為在西方不受歡迎，可能會激怒中國。英國電信執行長Philip Jansen表示，這項決定顯然對該公司有運營和成本方面的影響，但估計5G網絡禁用華為設備帶來的成本不會超過其為遵守今年稍早限令而撥出的5億英鎊(6.3億美元)。關於沒有華為，英國5G有可能陷入落後的威脅，甚囂塵上。

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據路透社報道，英國電信稱華為禁令帶來的成本不會超過已撥備的5億英鎊。英國電信執行長Philip Jansen表示，這項決定顯然對該公司有運營和成本方面的影響。“但我們相信，該計畫的時間框架將允許我們做出調整，而且不會影響現有網絡的覆蓋範圍和韌性。”

英國電信執行長Philip Jansen說，“這還將允許我們繼續部署5G和全光纖網絡，而不會對之前公布的時間表產生重大影響。”但Jansen補充稱，英國電信將繼續評估周二決定的細節。

英國電信已經在將華為設備從其EE移動網絡中移除，以遵守禁止在最敏感部件上使用華為設備、且整體使用率不得超過35%的規定，成本約為5億英鎊。

沃達豐(Vodafone)也在其英國5G網絡中使用華為產品。該公司確認，政府了解該問題的複雜性，尋求通過給予充足的時間框架將消費者、企業和公共服務所受影響最小化。據一位發言人稱，“當然我們感到失望，因為該決定，正如政府今天強調的那，-將進一步推遲英國5G網絡的部署，並給該行業造成額外成本。”