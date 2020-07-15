英國踢走華為 特朗普誇親自勸說的結果

美國總統特朗普表示，英國首相約翰決定在2027年底之前徹底清除英國5G網絡中的華為設備，約翰遜做出這一決定是歸因於他的勸說。英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)否認英國的決定是受特朗普影響，稱這一決定是經過深思熟慮的。路透社指，以英國的決定看，全球最大電信設備製造商華為在西方不受歡迎，但此舉可能會激怒中國。

廣告 繼續瀏覽後續

據路透社今天報道稱，特朗普就英國禁用華為表態：“我親自勸說的結果”。約翰遜周二下令，在2027年底之前徹底清除5G網絡中的華為設備，此舉暗示全球最大電信設備製造商華為在西方不受歡迎，可能會激怒中國。

據特朗普說，“我們說服了很多國家，很多國家，大部分情況是我自己親自做的，不要使用華為，因為我們認為這是一個不安全的安全風險，這是一個很大的安全風險。”

路透社說，英國衛生大臣漢考克(Matt Hancock)否認英國的決定是受特朗普影響，稱這一決定是經過深思熟慮的。他說：“各種各樣的人都可能試圖將這一決定歸功於自己，但這是基於國家網絡安全中心(National Cyber Security Centre)的一項技術評估，該評估的內容是關於未來我們如何才能擁有最高質量的5G系統。”