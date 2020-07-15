特朗普強硬回應香港國安法 取消優惠待遇 香港跌如中國大陸

美國總統特朗普簽署了一項立法和行政令，結束香港優惠待遇，使香港將與中國大陸受到同等對待，特朗普並指讓中國對其強加給香港的“壓迫性”國家安全法負責。特朗普對中國的立場趨於強硬，顯示中美關係進一步對立惡化。中國股市今天應聲走跌，並影響亞洲股市幾乎全體下跌。

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據路透社報道，特朗普簽署行政令結束香港優惠待遇，強硬回應香港國安法。

美國總統特朗普周二表示，他簽署了一項立法和行政令，讓中國對其強加給香港的“壓迫性”國家安全法負責。特朗普簽署了國會批準的一項議案，懲罰與實施香港國安法的中國官員有生意往來的銀行。周二是簽署該議案的最後期限。

據特朗普表示，他還簽署了一份行政令，旨在進一步懲罰中國，因其對香港實施“壓迫性舉措”。特朗普在記者會上表示，這將結束香港數年來得到的貿易優惠待遇，據特朗普，“沒有特別優惠、沒有特別經濟待遇且不向其出口敏感科技。”特朗普稱，“現在香港將與中國大陸受到同等對待。”

根據白宮的一份簡報，這項行政命令包括取消對香港護照持有人的特殊待遇。

路透社報道說，特朗普和國務卿蓬佩奧周二在白宮共進午餐。他們指責中國造成了新冠病毒的廣泛傳播，並批評中方在香港的鎮壓行為。特朗普簽署的這項法案要求制裁那些損及香港自治的中國官員和其他人，以及與那些被認定參與任何打擊香港行動的個人有業務往來的金融機構。特朗普與蓬佩奧認為，“沒錯。我們認為，中國對隱瞞病毒並向世界傳播病毒負有完全責任。他們本可以阻止傳播，他們應該阻止的。在事情發生時，從源頭上這麼做本來是很容易的。”