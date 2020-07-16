中國魯花直接威脅加拿大 不放孟晚舟就不買大豆

中國魯花集團今(16日)表示，由於加拿大不願釋放孟晚舟，因此將考慮以暫停進口加國大豆為制裁，施壓加拿大，要求對方儘快釋放孟晚舟，不要再成為美國的魁儡。中方亦表示：失去中國大豆市場，對加拿大豆農來說，將演變為災難性的後果。

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據聯合新聞網今天報道稱，不放孟晚舟？ 中國魯花集團揚言不買加拿大大豆做報復。

自從加拿大法院於5月27日，裁定華為財務長孟晚舟構成“雙重犯罪”標準，並繼續審理引渡案後，中國就針對加拿大做出許多制裁，甚至對兩名加拿大人判刑。今日中國魯花集團宣稱，有意停止進口加拿大的大豆，想以經濟來制裁加國，迫使加拿大釋放孟晚舟。

據中國方面表示，加拿大是僅次於美國的第二名大豆種植國，加國每年皆有大量的大豆銷往中國，因此中國的市場養活了許多加拿大的大豆種植商。而今天，魯花集團宣布考慮暫停進口加拿大大豆，認為此舉會引發連鎖效應，導致中國許多公司停止進口加拿大大豆，能夠給予加拿大壓力，促使加國釋放孟晚舟。

據該報道稱，過去中國外交部就曾批評，美國與加拿大濫用雙邊引渡條約，侵犯中國公民的合法權益，並對中國公民恣意採取強制措施，為嚴重的政治操作。

中國對於大豆進口一事，之前就曾以新冠病毒為由向大豆商開刀，6月曾要求大豆商提供保證書，用以證明進口至中國的大豆沒有被新冠病毒污染，但各國的政府都表示，沒有證據來源可證實新冠肺炎會從食物傳染給人類，大豆出口商則表示中國要他們保證無法想像的事情。

據聯合新聞網說，中國6月也曾以拘捕加拿大前外交官康明凱（Michael Kovrig）與商人史佩弗（Michael Spavor），企圖要求加拿大釋放孟晚舟，進行人質交換，但遭到加拿大總理特魯多（Justin Trudeau）拒絕。今日中國又傳出要用抵制加拿大大豆，來施壓加加拿大。