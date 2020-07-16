新疆驚現不明確診病例已1傳3

據《自由時報》報道，中國首都北京6月中爆發規模新冠病毒群聚感染事件，不料南方水患接踵而來，半壁江山泡水中，16日烏魯木齊市的疫情防控工作指揮部又發公告表示，天山區發現1例確診病例，患者是商場員工，10日出現癥狀，15日病毒檢測結果為“陽性”，而她的密切接觸者中有3人也被感染，為“無癥狀感染者”，目前感染原因不明，引發中國網友熱議。

廣告 繼續瀏覽後續

烏魯木齊市的疫情防控工作指揮部16日下午發布公告，表示15日該市的天山區新增1例感染原因不明的確診病例，和3名“無癥狀感染者”。確診病患為24歲女性，常住烏魯木齊市天山區，為中泉廣場三樓營業廳工作人員。這名女子10日因出現咽喉疼痛等癥狀搭乘救護車前往定點醫院，15日病毒檢測結果呈“陽性”，專家診斷為確診病例，而排查密切接觸者，發現3名無癥狀感染者。

消息一出，引發微博熱議。有中國網友質疑，為何15日就知道有這例確診，但16日上午中國國家衛健委的每日疫情通報卻隻字未提，而且為何10日送醫，15日病毒核酸檢測結果才出來？更讓中國網友百思不得其解的是，新疆已連續149天未出現新冠病例，病毒從何而來？此外，浙江15日新增一名由新疆移入的無癥狀感染者，網友擔心疫情已擴散。