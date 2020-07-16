茅台酒股市紅得發紫 人民日報文舞反腐大棒秒殺

貴州茅台酒股價本月再創歷史新高，中共官媒人民日報海外版昨晚發文點名茅台，強調酒“不是用來腐的”，茅台酒股價今天應聲重挫，收跌近8%。茅台酒推機場平價促銷，倒賣黃牛稱“一個月賺200萬，完全不成問題”。

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據中央社今天報道稱，貴州茅台酒股價本月再創歷史新高，中共官媒人民日報海外版15日發文點名茅台，強調酒“不是用來腐的”，茅台股價今天應聲重挫。迄今市面一瓶難求的茅台酒是陸股股王，今年股價漲幅驚人，7月13日一度漲到每股人民幣1787元的歷史新高價位。

據人民日報海外版編輯部微信公眾號“學習小組”15日晚間發出題為“變味的茅台，誰在買單？”的評論文章指出，貴州茅台機場曾推出“憑機票購2瓶平價茅台”活動，引發各地黃牛頻繁飛至，因為1499元的飛天茅台，轉手就能有近千元的利潤。一些黃牛描述，只要資金充足，“一個月賺200萬，完全不成問題”。

評論稱，茅台搶手，人盡皆知，但巨大的商業利益，也潛藏着“致命誘惑”。評論列舉多名涉及茅台貪腐而落馬的高官實例稱，茅台頻頻在這些案子現身，成為官場腐敗的“硬通貨”，是因為“喝茅台有面子，藏茅台有價值，送茅台有位子”。在眾多腐敗案件中，那些收受茅台的官員，有很大一部分品嘗不出茅台酒的獨特醬香，令他們上癮的是“權力的滋味”。

評論強調，“酒是用來喝的，不是用來炒的，更不是用來腐的”。人們樂於見到茅台酒的品牌價值得到市場真金白銀的肯定，但其品牌溢價的成分中，必須要剔除“腐敗”這個成分。評論最後稱，酒本無罪，人之過也。無論是貴州茅台、西藏蟲草、新疆和田玉，還是其他名貴的特產，“都要讓商品價值回歸市場，不再成為權力的供品”，頗有為近來過熱股價進行降溫的意味。

據中央社說，今早A股開盤，貴州茅台股價應聲重挫，開盤3分鐘急跌5.85%，午盤後股價持續下探，一度跌至8.7%。最終收1414元，跌138.53點或7.9%。

該報道綜合和訊網、新浪財經消息，今年貴州茅台股價漲幅驚人，從3月19日低點943.08元，到7月13日一度漲到1787元的歷史新高價位，區間漲幅近90%，遠遠跑贏大盤走勢。6月22日，茅台市值超越可口可樂，躍居全球食品飲料第一名。隔天，茅台市值1.85兆元超越工商銀行，成為股王。據消息說，茅台自2001年上市迄今，股價已經上漲298倍，是中國當之無愧的大牛股。