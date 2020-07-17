歐盟27國領導人峰會尋求就抗疫刺激方案達成一致

歐盟27國領導人周五在布魯塞爾召開新型肺炎疫情爆發以來首次面對面峰會。法新社稱，峰會首日的磋商持續近8小時，峰會旨在推動達成7500億歐元的刺激經濟計畫以及超過一萬億歐元的7年歐盟財政預算。

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歐盟27國領導人抵達會議現場時全部戴着口罩，並改以“碰手肘”打招呼。由於新冠病毒疫情，歐盟峰會首次沒有現場邀請記者參加。歐盟輪任主席國、德國總理默克爾在峰會上坦言，希望為大規模經濟救助計畫敲定細節，但相信分歧非常大，無法預測能否達成協議。

法新社援引一位與會的外交人士說：“好消息是沒有人離開會議。” 周五峰會第一天會晤持續了近八個小時。這位外交人士稱：“每個人的建議都是建設性的。”

荷蘭首相呂特認為，在峰會上達成歐洲復蘇基金協議的可能性不到一半。以荷蘭為首的北歐富裕國家希望，以貸款形式協助受疫情嚴重影響的國家，而非無償資助。

由於荷蘭的反對和匈牙利威脅否決，使歐盟就2021-2027年預算達成協議面臨困境。該預算預計規模略高於1萬億歐元，並附有價值7,500億歐元的新預算基金，旨在幫助受疫情衝擊最嚴重的南歐經濟體重建。

歐洲北部富有國家組成的“節儉陣營”要求降低整個方案的規模，並把實施經濟改革作為取得資金的條件，嚴格資金髮放的審核程序，並為歐盟共同基金的凈支付方保留退款，荷蘭首相呂特是該陣營中的主要擁護者。

而意大利和西班牙等高負債、處境艱難的南歐國家則呼籲復蘇資金以自由發放的形式而非償還貸款的形式出台；匈牙利已威脅將因一項新機制提案而對整個方案投下反對票，該項新機制將對削弱民主價值的國家凍結支出。

在今年2月20日舉行的上一次峰會上，27國未能就2021-2027年歐盟預算達成一致。

每個國家都擁有否決權。

據稱，為期兩天的峰會可能會持續到本周日。

法新社從外交渠道獲悉，討論從三個“難題”着手，刺激經濟計畫的總金額，以及如何監管主要受資助國改革計畫等。 奧地利首相庫爾茲就表示，要求了解接受資助國家的“款項用途”。

路透社稱，歐盟已經疲於應對曠日持久的英國脫歐，之前的金融崩跌和移民糾紛等危機又使歐盟飽受挫折，而疫情後的經濟形勢有可能讓歐盟遭受更大衝擊，使其面臨來自歐洲懷疑論者、民主主義者以及保護主義者的更大壓力，削弱其與中國、俄羅斯或美國的對抗能力。