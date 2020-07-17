美禁止中共黨員入境時殷弘稱是想“顛覆共產黨”

據路透社報道，國務卿蓬佩奧16日並無確認或否定有關白宮正在草擬一項總統命令禁止中共共產黨員入境美國的報道；白宮發言人更表示，保留對中國的每個選項。

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中國外交部發言人華春瑩對有關報道表示，如果屬實，“非常讓人可悲”。中國人民大學國際關係學院教授時殷弘接受港媒訪問時更形容，美國禁令目標是要顛覆共產黨統治。

包括紐約時報和外交政策在內的美國傳媒昨日引述消息報道，美國政府正考慮禁止9000萬中共黨員及其家屬入境美國，即使身在美國的中共黨員及其家屬也可能被驅逐出境。禁令甚或包括解放軍人員和華為等中國科企的人員。

國務卿蓬佩奧16日並無確認或否定相關傳聞，只稱正根據總統特朗普的指示工作，考慮如何反擊中國共產黨。

白宮發言人麥肯內尼（Kayleigh McEnany）表示，保留對中國的每個選項。

外交部發言人華春瑩16日表示，“不管美方的這些言論是真的還是假的，我們無從核實，如果該報道屬實，這是非常讓人可悲的。美國作為世界上最強大的國家，它還剩下什麼？它還想給世界留下什麼樣的印象？”她說，希望美國不要再做這種有違和不尊重國際關係基本準則，也無助於維護其自身大國形象、信譽、地位的事情。

人民大學教授時殷弘對明報表示，“除非特朗普瘋了”，才會下此可能引起上億人仇恨的禁令。他表示，禁令目標很清楚是要“顛覆中國共產黨的統治”。他認為此舉“不可能”，但“大體上”具可操作性，例如在簽證申請表格上加一項政治面貌（政黨背景）的內容，倘申請者隱瞞黨員身分被發現，懲罰可能不輕。時殷弘拒絕評估中方會採取什麼反制行動，又認為報道只是“捕風捉影”。

紐約時報的報道引述華盛頓戰略與國際研究中心（CSIS）中國研究學者白明（Jude Blanchette）稱，“中共的絕大多數成員不參與或投入到北京的決策中，因此對整個黨派制裁就像是中國因為對特朗普的不滿而制裁所有共和黨人。”他認為，禁令會激怒中國，因為這是以中國五分之一人口為目標的有罪指控。

過去一年，美國已對多類中國公民實施簽證限制，包括制裁涉疆問題的中國官員、驅逐中國官媒的駐美記者，今年5月亦取消了有解放軍院校背景的中國研究生或以上級別學生的簽證。