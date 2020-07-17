聯合國：全球25國面臨嚴重饑餓風險 糧食不安全人數或增至2.7億

聯合國兩家機構周五發布最新報告顯示，受到新冠疫情影響，到今年年底，全球嚴重糧食不安全的人數可能從疫情前的1.49億增加至2.7億，共有25個國家面臨嚴重人口饑餓風險。此外，由於關鍵的健康和營養服務中斷，未來六個月內，每天還可能有多達6000名兒童由於原本可以避免的原因而夭折。

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聯合國世界糧食計畫署與糧農組織周五共同發布的《嚴重糧食不安全熱點地區早期預警分析》指出，25個面臨風險的國家主要集中在非洲，但也包括亞洲的阿富汗和孟加拉國，中東的伊拉克、敘利亞、黎巴嫩和也門，以及拉丁美洲和加勒比地區的部分國家。

糧食署表示，黎巴嫩正面臨有史以來最為嚴重的經濟危機，貨幣大幅貶值，不但降低家庭的購買力，也影響了政府採購進口食品的能力，黎巴嫩又非常依賴進口糧食，其國內的穀物產量還不到消耗量的20%。銀行嚴苛的限制措施使得許多有儲蓄的人無法提款，燃料短缺則引發停電和互聯網服務中斷。

在非洲國家南蘇丹，糧食署表示，洪水、蝗災和疫情在五月到七月的歉收季節集中到來，使本已嚴重的糧食不安全狀況進一步惡化，饑荒風險不斷增加。

疫情來襲前，糧食署預計該國今年將有650萬人嚴重糧食不安全，疫情的到來勢必將使這一數字大幅增加。 在拉丁美洲，糧食署表示，分散在多個國家的500多萬委內瑞拉移民、難民和尋求庇護者是受疫情影響最為嚴重的群體之一。哥倫比亞、厄瓜多爾和秘魯境內的50萬委內瑞拉移民本已深陷嚴重糧食不安全狀態，且大部分都未被納入收容國家的社會保障和醫療體系，主要依賴非正規經濟的生計也受到疫情的嚴重影響。糧食署同時指出，收容國經濟因疫情衰退或將使委內瑞拉移民與其他邊緣化群體的處境進一步惡化，並可能引發反移民情緒。

聯合國周四發起總額為103億美元的募款呼籲，以幫助60多個脆弱國家應對新冠疫情及其所帶來的經濟社會影響，這是聯合國有史以來最大規模的募款呼籲，其中，世界糧食計畫署的所需款項佔到了一半以上，包括49億援助資金和用於預防饑荒的5億特別款項。

糧食署和糧農組織警告，面對如此嚴重的糧食危機，袖手旁觀將是危險且短視的行為。 兩家機構呼籲相關各方：增加並提前儲備用於應對人道主義危機的食品、營養和生計援助；採取措施應對新冠疫情對供應鏈的影響，確保各國以及城鄉地區之間的糧食運輸；協助政府提升危機應對能力，尤其是在社會保障、基本服務提供和糧食系統等領域；同時儘可能向糧食署、糧農組織與合作夥伴提供隨時可以使用的靈活資金。