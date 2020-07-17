Covid-19：英國大學擔憂中國生源減少

在英國，Coronavirus疫情可能會打消數以千計中國青年前往留學的念頭。這對每人每年學費高達35000歐元ˎ 財政依賴外國留學生的大學而言是一個糟糕的消息。

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據本台RFI法廣記者2020年7月16日周四發自倫敦的報道，進入牛津ˎ 劍橋或英國其它大城市裡的高等學府是越來越多外國留學生的夢想，尤其是對中國人。在五年間，他們的人數從8萬增加到12萬。但在最近幾個月，這些大學生以令人不安的節奏取消他們在今年秋季的註冊。

Manchester大學發布的一份報告認為，留學生們的遲疑即不是由於倫敦與北京之間近期的政治壓力，也不是因為大學學費昂貴，或大部分課程可能最終是網絡授課。剎車的主因是英國當前冠狀病毒肆虐的衛生狀況。

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英國政府的二十億

據在中國的中介機構，相關家庭對英國的疫情數據感到擔憂。數萬人病亡，這是全球主要疫情重地之一。鑒於眾多英國人不重視保持社交距離等指示，尤其是不戴口罩，這也令人不安。

這種負面感知對137所英國大學造成大問題。他們可能會看到今年的二十多億財富落空。英國政府已做出承諾，補助二十億，但校方現在提出增加補貼三十億，理由是要保護英國脫歐後，這一攸關未來的重要行業。

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