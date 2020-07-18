清華大學向許章潤發開除處分文件:如不服可申請覆核

北京清華大學向該校法學院前教授許章潤於7月15日發出的開除處分文件被最新披露。

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根據許章潤向香港電台提供的照片顯示，清華大學是在周三向其發出的這一“紅頭文件”。文件指，“根據成都市公安局青羊分局下達的《行政處罰決定書》，許章潤因為嫖娼受到公安行政處罰的違法事實，同時，經查實，自2018年7月以來許章潤多次發表文章，嚴重違反《新時代高校教師職業行為十項準則》有關規定。”

清華大學的文件指，基於上述行為，依據人力資源和社會保障部、監察部、教育部和清華大學有關規定，經校方在本月10日師德建設委員會主任會議討論通過，清華大學2019-2020學年度第32次校務會議研究提出，並報經上級主管部門作出決定，給予許章潤開除處分。文件稱，許章潤如對處分決定不服，可以自接到處分決定之日起，依據《事業單位工作人員處分暫行規定》三十日內向有關主管部門申請覆核。

上述所提到的《新時代高校教師職業行為十項準則》是中國教育部於2018年11月發放的通知。與其同期被公布的還包括《新時代中小學教師職業行為十項準則》和《新時代幼兒園教師職業行為十項準則》。在這一給予高校教師的十項準則通知中，其包括第一項“堅定政治方向。堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，擁護中國共產黨的領導，貫徹黨的教育方針；不得在教育教學活動中及其他場合有損害黨中央權威、違背黨的路線方針政策的言行”等內容。

現年57歲的許章潤出生於安徽省廬江縣，是西南政法學院學士、中國政法大學碩士和墨爾本大學法學院博士。他在回國後於清華大學法學院教書20年，並曾於2005年被官方機構中國法學會評選為“全國十大傑出青年法學家”之一。2018年7月，許章潤在網路發表“我們當下的恐懼與期待”一文，批評中國現行政治與社會方向以及領導人的倒退趨勢，當中提及取消國家主席任期制的影響。2019年3月，清華大學暫停許章潤的一切教學職務和學術工作、禁止上課招生，並且啟動調查程序。

今年1月新冠肺炎疫情在湖北武漢暴發後，許章潤於5月21日發表文章《世界文明大洋上的中國孤舟——全球體系背景下新冠疫情的政治觀與文明論》，分析了中國在疫情下暴露的種種問題，批評當下領導人將中國帶迴文革，並呼籲制度改革。近日，英國廣播公司中文網（BBC）還引述許章潤的友人指，逮捕事件可能和他6月底在美國出版《戊戌六章》一書有關。這本書收集了許章潤過去3年發表的10篇文章，文章質疑了中共政權的合法性。