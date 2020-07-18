環時批評美在廣州辦“黑人的命也是命”講座是“不懷好意”

美國上月黑人佛洛伊德（George Floyd）被白人警察用膝跪壓頸部而亡之後，觸發全美甚至全球多地反警暴示威，進而演變成一股反種族歧視的洪流，衝擊美國的白人至上的傳統，一句“黑人的命也是命”（Black Lives Matter）成為了這次運動的口號的標記。美國駐廣州總領事館計畫舉辦一場“黑人的命也是命”的沙龍講座，卻招了大陸廣大網友關注，環球時報批評是“不懷好意”，是“美國領館跑到廣州輸出政治運動”。

廣告 繼續瀏覽後續

廣州是大陸非洲裔人口最多的城市，美總領館舉辦這次講座本也無可厚非，然而今年4月疫情在大陸肆虐高峯之際，廣州當局卻被指責涉及種族歧視，甚至引起外交風波。

美駐穗總領館舉辦“黑人的命也是命”講座顯然是有點“哪壺不開提哪壺”了。當時廣州有數百名在中國廣州居住的非洲裔居民，在沒有被確診新冠肺炎下，被趕出家門丶強制檢疫和沒收護照。美國當時稱，在廣州的非裔美國人也受到歧視，酒店不做非裔人士的生意。非洲聯盟及多個非洲國家發聲關注廣州非裔人士的處境，強烈譴責有人歧視和不人道對待當地非洲人。網上從4月初開始，便流傳了非裔居民在廣州流離失所丶以及警員制伏非裔人士的片段。

中國外交部表示，實施抗疫措施時出現“一些情況和誤解”，中方高度重視，將“敦促相關方面改善工作機制和方法”，強調中國和非洲會相互支持丶攜手抗疫。對於美駐廣州總領館舉辦這次講座，環時指，“黑人的命也是命”，這個熱詞在過去一個月的新聞和社交網媒“幾乎無處不在”，惟遲遲未出現在受到特朗普政府正面認可的清單中。例如，在黑人弗洛伊德之死風波爆發初期，CNN就曾援引消息人士指出，國務卿蓬佩奧在很大程度上對此事保持了沉默。6月底，美國副總統彭斯再次拒絕說出“黑人的命也是命”這句話。據美國商業內幕網（Business Insider）報道，彭斯說自己不支持“黑人的命也是命”運動，因為後者的領袖呼籲取消對警察部門的撥款，並錯誤聲稱他們支持暴力。7月，特朗普曾批評“黑人的命也是命”是“仇恨的象徵”。

環球時報指，“有人選擇在廣州總領館舉辦這場活動，顯然不懷好意”。對於美國國務院發言人指，廣東等地在武漢肺炎疫情防控過程中，出現歧視非洲人的做法。中國外交部已作出回應。報道認為，最適合舉行“黑人命也是命”講座的場所，應該是白宮橢圓形辦公室。