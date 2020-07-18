中國洪水災情嚴重 五百多處古跡受損

中國境內的洪水已造成11個省500多處受保護文物古跡受損。安徽省當前的防汛抗洪形勢極其嚴峻。

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中國國家文物局官員透露，這一波洪水災情中，中國共有11省500多處不可移動文物受損，其中有70多座古橋樑受損，部分被衝毀。古城牆和古建築房屋垮塌的情況也較為嚴重。在全國知名的重點文物保護單位中，安徽黃山屯溪鎮海橋被衝毀、湖北襄陽城牆局部坍塌、廣西桂林李宗仁故居房屋垮塌。

媒體報道指出，2020年是近年來汛期文物受損最為嚴重的一年。截至7月16日，江西、安徽、湖南、四川、廣西、湖北、重慶、廣東、福建、貴州、浙江等11省因洪災遭受不同程度損害的五百多處文物古跡中，包括全國重點文物保護單位76處、省級文物保護單位187處。官方現已向文物受災嚴重的省份撥付應急搶險資金人民幣350萬元，各地文物部門也應要求成立防汛搶險應急組織，展開防災減災和受損文物善後保護工作。

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安徽防汛抗洪形勢極其嚴峻

中央社2020年7月18日周六報道，安徽省預期在18日至21日還會有兩次強降雨，防汛抗洪形勢十分嚴峻。

安徽省防汛抗旱指揮部發布通知，全省從當地時間周六晚十八時起防汛應急響應提升至一級，也就是最高級。安徽省長江幹流已全線超過警戒水位，淮河幹流王家壩站超過警戒水位。省內水陽江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超過保證水位。

據介紹，到達警戒水位，可能出現險情。保證水位指，保證在此水位堤防不會潰決。

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