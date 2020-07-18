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中國/洪水/文化保護

中國洪水災情嚴重 五百多處古跡受損

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九江救援人員 攝於 2020年7月8日 Des sauveteurs évacuent des résidents de la ville Jiujiang, touchés par les crues dues aux pluies torentielles dans la province du Jiangxi au centre de la Chine, le 8 juillet 2020.
九江救援人員 攝於 2020年7月8日 Des sauveteurs évacuent des résidents de la ville Jiujiang, touchés par les crues dues aux pluies torentielles dans la province du Jiangxi au centre de la Chine, le 8 juillet 2020. © STR / AFP 法新社
作者： 尼古拉
1 分鐘

中國境內的洪水已造成11個省500多處受保護文物古跡受損。安徽省當前的防汛抗洪形勢極其嚴峻。

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中國國家文物局官員透露，這一波洪水災情中，中國共有11省500多處不可移動文物受損，其中有70多座古橋樑受損，部分被衝毀。古城牆和古建築房屋垮塌的情況也較為嚴重。在全國知名的重點文物保護單位中，安徽黃山屯溪鎮海橋被衝毀、湖北襄陽城牆局部坍塌、廣西桂林李宗仁故居房屋垮塌。

媒體報道指出，2020年是近年來汛期文物受損最為嚴重的一年。截至7月16日，江西、安徽、湖南、四川、廣西、湖北、重慶、廣東、福建、貴州、浙江等11省因洪災遭受不同程度損害的五百多處文物古跡中，包括全國重點文物保護單位76處、省級文物保護單位187處。官方現已向文物受災嚴重的省份撥付應急搶險資金人民幣350萬元，各地文物部門也應要求成立防汛搶險應急組織，展開防災減災和受損文物善後保護工作。

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安徽防汛抗洪形勢極其嚴峻

中央社2020年7月18日周六報道，安徽省預期在18日至21日還會有兩次強降雨，防汛抗洪形勢十分嚴峻。

安徽省防汛抗旱指揮部發布通知，全省從當地時間周六晚十八時起防汛應急響應提升至一級，也就是最高級。安徽省長江幹流已全線超過警戒水位，淮河幹流王家壩站超過警戒水位。省內水陽江、滁河、巢湖西河、菜子湖等主要支流、湖泊超過保證水位。

據介紹，到達警戒水位，可能出現險情。保證水位指，保證在此水位堤防不會潰決。

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