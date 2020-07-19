專家指香港進入第3波疫情 港府要求公務員“在家上班”

香港新冠疫情嚴峻。周日新增確診108例，是疫情發生以來最高數字。港府緊急召開記者會，宣布一連串防疫措施，其中包括從周一開始，公務部門只提供緊急必須服務，大部分公務員在家工作。據專家指香港進入第3波疫情，確診病毒含量高，“部分人在沒有戴口罩的情況下，接觸幾分鐘便受感染”。

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香港新增感染新冠病毒108例，首次單日確診出現3位數。綜合法新社及香港媒體報道，香港特首林鄭月娥周日下午緊急召開記者會表示，香港疫情比之前嚴峻，“更加棘手”，而且沒有受控的跡象，要採取新措施。港府將規定市民在室內公共場所必須戴口罩， 港府並強烈呼籲私營機構僱主盡量讓員工在家工作，減少社區人流和社交接觸。

另外，香港政府各部門周一起，只提供緊急及必須服務。40%公務員會在家工作，暫定措施會維持一周。而商業營業限制措施包括禁止餐廳營業等的禁令也會延長一周。

林鄭月娥表示，如果疫情持續惡化，不排除政府會再“出招”應對，例如頒布禁足令。

另據《中央社》援引香港電台報導，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良預料，未來數天，每天確診數字維持3位數的機會很大，可能不到一周內，公立醫院隔離設施已爆滿。 他批評政府落實相關措施時“拖泥帶水”，促請政府強制市民在戶外及室內戴口罩，如果不正確佩戴口罩，例如沒有完全遮蓋口鼻，應馬上嚴厲執法。

何栢良認為，這一波疫情源頭很可能由外地傳入，最早出現的群聚個案，是源自屯門內河碼頭一名廚師，他可能與海員等在餐廳內接觸時沒有戴口罩；而差不多同一時間，有計程車司機確診，可能是跨境出入、不用隔離檢疫的豁免人士搭乘計程車所致。

另外，衛生防護中心傳染病處主任張竹君指出，不少確診患者表示曾去過生日會、派對或打麻將，導致追蹤困難，而當發現這些病例時，其家人已出現病徵。 她呼籲市民如有不適不應到處走動，如果情況持續，醫院與檢疫中心不足以應付，香港醫療體系很容易崩潰。

張竹君說，近來確診病毒含量高，傳染性高，部分人在沒有戴口罩的情況下，接觸幾分鐘便受感染，她認為病毒傳染情況較今年3月時更厲害。

香港6月13日起沒有再出現新冠病毒的本土病例，但7月5日又出現本土2例，此後本土病例大幅增加，專家認為，香港進入第3波疫情。