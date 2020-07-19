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歐盟峰會/經濟

歐盟27國領導人加緊討論7500億歐元振興經濟計畫

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President of the European Council Charles Michel (L) and President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) meet with Ireland's Prime Minister Micheal Martin (2nd R), Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel (4th R) and Belgium's Prime Minister Sophie Wilmes (3rd R) during European Union Council over a post-virus economic rescue plan, in Brussels, Belgium July 19, 2020
President of the European Council Charles Michel (L) and President of the European Commission Ursula von der Leyen (R) meet with Ireland's Prime Minister Micheal Martin (2nd R), Luxembourg's Prime Minister Xavier Bettel (4th R) and Belgium's Prime Minister Sophie Wilmes (3rd R) during European Union Council over a post-virus economic rescue plan, in Brussels, Belgium July 19, 2020 REUTERS - POOL
作者： 法廣
1 分鐘

周日在布魯塞爾舉行第三天會議的歐盟各國領導人加緊各方磋商，以避免討論7500億歐元振興經濟方案無果而終。德國總理默克爾周日警告，歐盟領導人可能無法達成協議。

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這是歐盟領導人在新冠疫情爆發以來首次舉行的面對面峰會。周五開始舉行的峰會預計為期兩天，由於各國意見分歧而延至周日。

法新社報道，在經歷55小時的磋商後，27國領導人的定於周日晚間當地時間19點20分舉行晚宴，進行最後的努力。而德國總理默克爾周日警告，歐盟領導人可能無法達成協議，以促進遭疫情重創的歐洲經濟復蘇。

默克爾在出席第三天也是最後一天歐盟峰會時說，歐盟27國領導人對基金規模、獲得基金規則以及將使用基金與尊重法治原則掛鉤等問題上“立場分歧”。

提出7500億歐元振興經濟計畫的歐盟理事會主席米歇爾，周日與各國領導人展開磋商。直到周日下午，米歇爾與比利時首相維爾梅斯及盧森堡和愛爾蘭總理舉行會談，維爾梅斯表示，“達成協議的時候到了”。

法新社消息，此次峰會的結果非常不確定，這是自2000年尼斯會議以來歐盟領導人最長的一次會議。

法新社援引一位歐盟消息人士稱，“事情緩慢進展”。 據外交消息人士說，在受新冠病毒影響最嚴重成員國應獲復蘇基金撥款數額上，各成員國意見分歧。荷蘭為首的北部成員國，將最高金額設定為3500億歐元，但大部分成國包括德法兩國都認為，最低金額應為4000億歐元。 而荷蘭等國也認為，總值7500億歐元的復蘇基金方案規模太大，而且應該以貸款為主，不應是贈予。但意大利和西班牙等急等復蘇經濟的成員國，指責歐盟做得不足夠，沒能協助受病毒嚴重衝擊的國家。

本屆峰會主要圍繞歐洲理事會主席米歇爾提出的7500億歐元振興經濟方案進行討論，其中包括5000億歐元無償紓困金與2500億歐元貸款，幫助最迫切需要的成員國擺脫疫情所帶來的經濟危機。 德國、法國以及南歐國家支持這一方案，而荷蘭，奧地利，瑞典及丹麥等國則主張減少振興計畫金額總量，並以貸款而非無償發放的方式提供。

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