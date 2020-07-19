特朗普再次指責拜登“無法勝任總統一職”

美國總統特朗普接受媒體採訪時再次指責民主黨籍總統候選人拜登“無法勝任”總統職務。美國大選將於今年11月舉行，民調處於劣勢的特朗普拒絕回答是否接受民調結果，特朗普表示擔心郵寄選票方式進行投票會增添舞弊行為。

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特朗普接受福克斯電視網（Fox）節目“福克斯周日新聞”，他表示，如果拜登在11月3日當選總統，拜登會“毀了這個國家”。

特朗普並在這次提前錄製的採訪節目中，對前副總統拜登做出幾項指控，包括拜登將“對美國人課徵3倍稅金”以及取消警局經費等。

近期一項民調顯示，民主黨總統候選人拜登獲49%的支持，領先獲41%民意的特朗普8個百分點。特朗普對此表示，“這些都是拜登一派搞的民調”，他說“我並沒有輸”。特朗普並指責拜登“無法勝任總統一職”。特朗普說，身為一國元首，必須“精力充沛，強大睿智”。特朗普指，現年77歲的拜登大部分時間都待在特拉華州的住所中，“足不出戶”。

在全美許多州疫情復燃的情況下，最新民調結果顯示拜登的支持度攀升，且民眾對特朗普應對疫情大流行的疑慮有所加深。

一份由《華盛頓郵報》及美國廣播公司新聞網（ABC News）進行的最新民調顯示，在全國登記選民中，拜登以55%的支持率領先特朗普的40%，拜登領先幅度多達15個百分點。

此外，美國累計超過373萬人確診感染新冠病毒，超過14萬人死亡。過去一個月內至少9次打破單日最高確診紀錄，但特朗普否認美國的疫情惡化。 特朗普接受《福克斯新聞》訪問時表示，最近出現的確診和死亡數字都“有誤導成分”。特朗普也不認同美國的新型肺炎死亡率在全球排第7高的說法。他說，據白宮獲得的數據顯示，美國應是全球死亡率最低的其中一個國家，而確診人數增加是因為有更多人接受病毒測試，並非疫情變得嚴重。