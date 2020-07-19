跳水世界冠軍勞麗詩被微博禁言轉戰推特

人們沒想到，勞麗詩也被微博禁言，禁言一年，剛剛開了一個推特賬號。解釋原因，她說：“發言是人的權利，在推特繼續發聲”。

廣告 繼續瀏覽後續

勞麗詩自敘被微博封號經歷：“作為曾經的中國跳水運動的奧運冠軍，僅僅因為我說了真話，說了人話，剛剛被微博禁言一年!”勞麗詩被微博禁言是7月18日。

維權網信息中心18日報道了勞麗詩因其言論遭新浪微博封號一年的消息，因為敢講真話，曾經遭到粉紅和五毛圍攻，她反擊說：“我本善良，遇蛆則剛，不能讓自己熱愛的土地成為無脊椎動物的樂園，今日不行，以後也絕不行”。她的這段話後來成了名句，網絡四傳。

勞麗詩為何遭到圍攻，有一個線索是與她轉發武漢作家方方的一個鏈接有關，當時，傳出『方方日記』將要在海外出版的消息後，方方受到圍攻，勞麗詩僅僅因為轉一個方方的鏈接也遭到圍攻。有人要她“道歉”，要她“刪帖”，勞麗詩在微博立馬反擊，而且很幽默：“因為轉發條微博，被各種指責，有指責我讀書少的、有指責我腦子進水的、有指責我是非不分的，有指責我蛇鼠一窩的、有指責我沒良心的，哈哈哈，突然很開心，因為沒有活成你們喜歡的樣子，要是活成你們這些人讚美的樣子，我立馬從十米台跳下，跳水池沒水的那種。”

有人不喜歡她總是關注社會問題，指責她“你總是轉發這樣消極的微博，這樣做，有意義？”勞麗詩回答：“麻煩您借我一條黑布，我好矇著眼”。有人把她和郝海東比較：“我沒看錯吧，郝公知的同類？”勞麗詩懟過去：“我沒看錯吧，蒼蠅的親戚？”

郝海東曾經是中國足球名將，近年來也因為敢言，常在網絡遭到圍攻，六月初，他在妻子，曾是世界一號羽毛球種子的葉釗穎的注視下，宣讀建立新中國宣言，宣布與中共獨裁政權決裂。隨後，他和妻子的微博賬號全被銷號。

勞麗詩，有正義感，有正氣，僅僅說說自己的心裡話也遭到新浪微博封號，還是引起許多人震動。北京學者榮劍寫到：“勞麗詩，中國跳水運動的世界冠軍，曾經為國家贏得過榮譽，做出過貢獻，僅僅因為說了真話，說了人話，被微博禁言一年，微博公司和有關部門太過分了吧!”

遭騰訊“以莫須有的罪名”屢屢封殺微信號和微信公眾號的榮劍近日指責騰訊嚴重違反了公民的言論自由權利和社交權利，突破了一個國際性公司的應有道德底線，“我期待通過訴諸國際法和國內法來控告騰訊公司的侵權行為，依法維護憲法賦予我的基本權利”

對於勞麗詩的遭遇，何光偉憤怒地寫道：“微博真廢了。勞麗詩是我認識的說話最有獨立見解、最講邏輯的奧運冠軍。其實她就是一個正常人。她也一年不能說話了？”

勞麗詩在微博的直言快語給人留下深刻印象，在推特上也不減鋒芒，她寫道“請各位推特前輩多多關照，但五毛、粉蛆最好繞行! 我本善良，遇蛆則剛!”

推特近年來五毛蜂擁，殭屍賬號成堆，勞麗詩大約 聽說了這種情形。