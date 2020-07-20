中國外交部發言人汪文斌首秀 恐美國切割中共與中國

中國外交部新任發言人汪文斌20日首次主持例行記者會，其實並無特殊之處，一如其他發言人忙着譴責他國干涉內政，但他着意反駁美國將中共與中國區分看待引起注意。

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美國國防部長埃斯珀18日表示，中國的崛起不會讓美國領導人擔憂，但中國共產黨統治下崛起的中國令人憂慮。

記者就此提問時，汪文斌如同外交部其他發言人一樣，批評美方一些人“總是從冷戰思維和零和博弈的角度去看待中美關係，鼓吹圍堵打壓中國”。

汪發言人的重心卻是針對美國區分中國和中共的言論而來，他稱，中國共產黨領導是中國特色社會主義最本質的特徵，中國共產黨是中國發展振興的根本保障；美方應當尊重和接受中國共產黨受到中國人民擁護和支持的現實，不應詆毀中共、挑撥中共和中國人民的關係，“在國際上製造意識形態對立”。

有分析指出，在『紐約時報』日前引述白宮消息人士指美國正在研究禁止中共黨員及親屬入境美國後，北京對區別中共與中國，以及中共與中國人民的做法特別敏感。

『北京之春』榮譽主編胡平分析，有關美國要禁止中共黨員入境的傳言，傳達出美國政府“區分中國和中共的”意思。

中國外交部發言人華春瑩17日反駁說：美國此舉如果屬實，就是選擇公然與14億中國人民作對，在她看來，“這完全違背了中美兩國人民的意願和21世紀潮流”

被視為北京政權傳聲筒的『環球時報』總編胡錫進則拚命地向美國當局解釋“中國共產黨是誰”，“中共是馬克思主義與中國國情相結合的產物”，“中共也面臨複雜的一面”，但還是別幻想把中共從中國人民中間“摘出來”。他的環球網說，這道禁令涉及2.7億人，現實上很難執行，美方如果真的這樣做，比中美斷交更嚴重。甚至更惡劣。

但微博上網民的評論與華春瑩和胡錫進的期待顯然有別，有位網民說，明明針對的是一億黨員，“怎麼就是和14億中國人民作對了？” 還有的表示，“完全違背違背中國人民意願我信，這個完全違背美國人民意願是怎麼想出來的？”“別扯上我，我不是你們權貴口中的人民”。

近來，特朗普政府官員在表述中國和中共以及中國人民時含義越來越明確，而在中共當局的表述中，中共即中國，中共就是全中國人民的代表，美方的相關表述越來越引起北京的警惕。

去年10月30日，美國國務卿蓬佩奧在紐約哈德遜研究所發表演說時表示，美國現在終於認識到，中共對美國的價值觀持敵視態度，但他十分清晰地把中共和中國人民兩者區分開來，表明熱愛自由的中國人並不熱愛中共踐踏人權的列寧主義政黨的獨裁治理模式。11月8日，蓬佩奧在柏林參加柏林牆倒塌30周年紀念活動時再次聲明，美中對立只是美國與中共的對立。他說，“美國與中國的衝突，是與中共的衝突，不是美國與中國的衝突”

一些分析人士指出，中共把自己與人民綁在一起、把一個黨和國家綁在一起，煽動民族主義情緒，這是一個一貫的洗腦手段。美國區分中國與中國人民，是一個很有智慧的策略。