臨近元朗7.21大批警察“噴椒”鎮壓遊行又圍捕四名區議員

去年7.21一批穿上白衣的兇徒在元朗地鐵站和車廂內向手無寸鐵的地鐵乘客肆意毆打，在場的便衣警員視而不見，造成多個平民百姓受傷，其中包括到場了解的立法會議員林卓廷。事件震動國際，紐約時報特別為事件製作視頻解析全程經過。有民眾在昨天（19日）發起7.21周年遊行，當局出動大批警員鎮壓，肆意向群眾施放胡椒噴霧，中招者包括採訪的記者，並拘捕了四名區議員和票控多名其他區議員。

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參加這次“元朗 721 一周年遊行”有多名區議員，包括伍健偉、岑敖輝等人，他們先在元朗西鐵站地面會見傳媒交待遊行安排，隨後於YOHO商場中庭手舉“警黑勾結”紙牌，警方兩次到場截截查及票控十多名區議員，期間一度使用胡椒噴霧，多名區議員及記者“中椒”。

天水連線四名區議員傍晚起遊行往朗屏方向，警方途中於元朗又新街舉藍旗並截停遊行，隨後以涉嫌組織未經批准集結拘捕四人。

防暴警下午2時許已於元朗西鐵站地面，即遊行集合的位置，截查多名身穿反光衣或掛有證件的人士，警方指截查理由是“不肯定你是否記者”，又一度拉起封鎖線，要求所有在旁拍攝的記者進內截查。所有人士被警方記下資料後獲放行。

據網媒立場新聞報道，警員之後指現場人士違反限聚令，並拉起封鎖線將七名區議員包圍，包括元朗區議員伍健偉、林進、侯文健、區國權、陳樹暉、梁德明及荃灣區議員岑敖暉。他們被警方截查近1小時後於下午3時半多獲釋，他們都被指違反限聚令而遭票控。

近下午3時左右，即在區議員被截查期間，元朗站外有一男一女身穿“天水連線”上衣並舉起“警黑勾結”的標語，他們隨即被警方拉入防線，引起在場人士不滿，有記者上前拍攝被警方不斷要求後退，引起碰撞，混亂之中警員施放胡椒噴劑，區議員陳惠彬、關俊笙及多名記者“中椒”，有傳媒聯絡組的警員都受到波及。

警方隨後預告將不再作警告，會以違反限聚令票控在場所有人士，並擴大封鎖線範圍前後包圍記者，要求查核記者身份，“不能出示記者證全部告599g (違反限聚令）”。

警方事後在面書發文，指元朗西鐵站附近有人群集結，涉嫌違反限聚令。警方先後向集結群眾發出警告，但仍然有人拒絕聽從警方指示離開，遂向八名涉嫌違法的集結者發出傳票。

下午近4時，多名區議員獲放後後，伍健偉、張秀賢等區議員手舉“警黑”、“勾結”紙牌由元朗西鐵站步行至YOHO商場，並於中庭停留，其後再有多名區議員陸續到場，包括王百羽、張可森、黎國泳及吳玉英等，呼籲毋忘 7.21 事件，多名巿民在場旁觀。

大批防暴警員隨後到場驅散，再次截查與票控在場過十名區議員，又隨後截查立法會議員朱凱迪及新界東立法會民主派候選人何桂藍，他們被搜袋後放行。警方在4時透過話筒，呼籲商場中庭“多於四人”的聚集人士離開，否則會被票控，並形容有市民在現場作行為屬喧鬧性。YOHO商場中庭附近多家商店經落閘，暫停營業。

警方截查期間，現場有市民高呼“光復香港，時代革命”的口號，警方隨即出動“紫旗”，警告市民的行為有可能違反港區國安法，警方推前封鎖線進行驅趕，並人群推離YOHO商場中庭，途中遇上窄路，警方與在場人士出現碰撞，區議員林進被兩名警員高舉胡椒噴劑警告。