識別中共與中國人民 特朗普有一個華裔智囊余茂春

美國政府近來着意區別中共政權和中國人民被指“觸到了敏感部位”，引發中國外交部和官媒連連反擊，『華盛頓時報』日前披露，出身中國，親身經歷文革，深受美國國務卿蓬佩奧倚重的余茂春是特朗普政府對華政策戰略轉向的重要推手。

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『華盛頓時報』近日一篇報道把余茂春推向眾人的視野，報道說，現年57歲的余茂春，是美國國務院七樓辦公室內的智囊，也是美國外交政策的頂尖人物，他所在的辦公室距離美國國務卿蓬佩奧的辦公室僅幾步之遙。

蓬佩奧稱讚余茂春“是我團隊的核心。在面對中共挑戰時，這個團隊向我提出建議，以及如何保障我們的自由”。據指出，過去三年來，余茂春一直是特朗普政府重塑美國對華政策的非常重要的幕僚，其中將中國重新定義為美國最重要的戰略對手就是出自他的建議。已退休的美國亞太事務助理國務卿史迪威讚揚“余茂春先生是國寶”，“他了解民主與專制統治之間的區別，並且能比我認識的任何人更好地解釋它”。白宮安全副顧問博明認為余茂春是特朗普政府外交政策團隊的“寶貴資源”，認為他“在極權主義下成長的經歷，使他成為極權最有力的敵人之一”

『華盛頓時報』稱余茂春是一位以中文為母語的人，也是一位訓練有素的分析家，是為數不多的有能力解讀中共話語的美國高級官員之一，例如，北京使用諸如“雙贏”，“相互尊重”和其他中國諺語之類的詞，余茂春先生稱之為“如果你真的了解中共國的語言和文化，就明白那不過是漢語中毫無意義的陳詞濫調。”

余茂春在專訪中提到，美國政府自1970年代與北京建交後，美國當局對影響兩國方向的能力顯得過分自信，美國高層官員在聲明中經常提到“中國人”，未能區分“中國人民”和中共政權。另外他還認為美國對華政策的一個重大缺陷是政治和政策精英，未能正確衡量北京的弱點和脆弱性，並採取相應的合理對策，“實際上，中共政權的核心是脆弱而軟弱的，它害怕自己的人民，偏執地臆想來自西方特別是美國的對抗。”

紐約時報日前報道美國正考慮對中共黨員及親屬發出入境禁令，這被指是區別中國人民與中共政權的具體步驟，消息傳出後，中國外交部發言人華春瑩17日反駁美國區別中共和中國人民“就是選擇公然與14億中國人民作對”，『環球時報』總編胡錫進則稱“中共是馬克思主義與中國國情相結合的產物”，“別幻想把中共從中國人民中間‘摘出來’” 外交部新上任的發言人汪文斌20日首次主持例行記者會時稱，“不應詆毀中共、挑撥中共和中國人民的關係，“在國際上製造意識形態對立”。

『華盛頓時報』關於余茂春的報道引起中國方面的注意。胡錫進19日在一則視頻中稱，“美國制定的惡毒對華政策，據說很多是出自這名華裔”。胡錫進通篇關心的也主要是美國區分中國與中共的問題， 他指“我可以愛國但不愛黨”是前幾年中國互聯網上散布的一種詭辯，“但因這一兩年中美關係不斷惡化，這種言論遭到廣大網民的怒斥，其詭辯效果和蠱惑力大減。”

他抨擊余茂春受到了網上一些極端聲音的誤導：“如果連中共與西方執政黨有着性質上的根本區別、中共早已深度嵌入、融入中國社會、從外部打擊中共就是打擊中國都搞不清楚，這樣的人就是偽學者、政治投機分子。”

被指為毛左大本營的崑崙策研究院也發表文章質疑：南開大學歷史系畢業的余茂春何以成了美籍反華智囊？”怒指其“辜負了祖國培養”，淪為“華人敗類”。

胡錫進還指余茂春22歲就離開中國了，“余茂春顯然對中國國家道路形成之不易，對共產黨越來越深地融入高速發展的中國社會，與人民休戚與共缺少現實的感受”。

據報道，余茂春1979年考入天津南開大學，1985年到美國深造，就讀於賓夕法尼亞州的斯沃斯莫爾學院，後在加州大學伯克萊分校讀研究生，八九六四期間，在舊金山幫助安置民運人士，還主持過中國論壇，1994年在伯克萊獲得歷史學博士，隨後在馬里蘭州安納波利斯的海軍學院擔任現代中國和軍事史教授。

余茂春在接受專訪時坦言，“在共產主義的中國長大，現在的我生活在美國夢中，我認為世界應該毫不吝惜地感謝美國，正如前總統里根所說，美國代表着‘地球上人類最後、最好的希望’”