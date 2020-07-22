中國休士頓領館人員被美媒爆燒毀文件 或因遭驅逐

中國駐休斯敦總領館人員7月21日晚焚燒重要文件引發關注，據當地媒體報道，休斯頓總領事館被有關方面要求星期五遷離大樓，領館人員正為遷離做準備，包括焚燒機密文件。但這則消息尚待證實。

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《休斯頓紀事報》7月21日報道稱，一名休斯頓警方官員對該報說，當地有關部門21日晚間對中國駐休斯敦蒙特羅斯總領館失火的報道做出了回應，當時目擊者看到領館院內有文件被燒毀。

報道稱，目前沒有人員傷亡報告。

這名官員說，休斯頓警方無權進入這個設施。這名官員說，附近公寓高層的目擊者告訴警方，有人在垃圾桶里焚燒紙張。

與此同時，美國福克斯新聞（Fox News）7月21日也報道稱，休斯頓消防和警察部門做出反應，趕到了現場，但不被允許進入大樓。

報道稱，因為它是一個領館，中國可以拒絕任何進入。

休斯頓警方告訴福克斯新聞說，他們燒毀了機密文件，因為他們將在周五（7月24日）下午16時被趕出大樓。

報道稱，當被問及中國領館人員為何被驅逐時，休斯敦警方告訴我們去問美國國務院或特朗普總統本人。

美國廣播公司（ABC）也報道稱，在蒙特羅斯大道的中國領館的院子里，裝滿文件的垃圾桶正在被焚燒。

休斯敦消防局局長佩納（Sam Pena）說：“這似乎不是得不到控制的火情，但是我們沒有被允許進入，我們在外待命和監控局勢。”