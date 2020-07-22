中國洪澇威脅水庫潰壩 警告飛黑天鵝

中國廣西地區一座小水庫在上個月遭遇連日暴雨衝擊後潰堤。路透社報道警告說，在天氣變得更加極端之際，這或許只是中國94,000座老化水壩面臨的更嚴峻挑戰的開端。中國在1950和1960年代修建了數千座大壩，以抵禦乾旱。水利部在2006年稱，因質量不達標及管理不善，1954-2005年期間有3,486座水庫的堤壩垮塌。目前尚不清楚，沙子溪大壩的坍塌是由破紀錄的降雨造成，還是由於淤泥堵塞了大壩的緊急泄洪道，還是因大壩的設計問題造成的。

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據路透社今天報道，中國極端天氣導致水庫潰壩，或引發“黑天鵝”事件。

中國廣西地區這座小水庫坐落在以喀斯特地貌的絕世美景聞名於世的陽朔縣，當地居民對路透社表示，水庫在6月7日中午前後潰壩，淹沒了沙子溪村的道路、果園和農田。大壩建成於1965年，夯土結構，設計蓄水能力19.5萬立方米--足以填滿78個奧運會規模的游泳池，用於滿足沙子溪農民的灌溉需求。根據沙子溪水庫監測站的通告，這座高151.2米的大壩能夠經受住200年一遇的洪水，在這種最壞的情況下水位預計將達到149.48米。但上個月水位高過了大壩。

據路透社記者在7月中旬前往該水庫，發現大約100米長的大壩幾乎消失不見。當地在25年前曾加固過大壩。水庫調查小組的一名成員說，洪水漫過大壩，之後壩體就坍塌了。由於未獲授權對媒體發言，他拒絕透露姓名。

據沙子溪的居民說，沒有人員死亡。但此次大壩坍塌表明，幾場大暴雨可能就足以淹沒水庫，尤其是如果大壩設計較差且維護不完善的話。

這增加了河谷和洪泛區發生災難的可能性，這些地區現在的居住人口要比大壩建成時多得多。據路透社說，環保組織稱，氣候變化導致降雨更大更頻繁。政府表示，嚴重洪水可能引發無法預見的“黑天鵝”事件，產生極端後果。

路透社說，該地區水利部門沒有置評。當地縣政府沒有回應記者的置評請求。中國水利部未回復置評要求。

官方數據顯示，在中國西南的廣西，1990-2018年的平均降水和溫度都遠遠高於之前29年的水平。研究中國洪水的阿拉巴馬大學地理學家David Shankman稱，這些極端事件令大壩面臨風險。

6月在陽朔縣城，三個小時的降雨超過平常兩個月的降雨量。

據路透社說，又一個可能預示有麻煩到來的跡象是，長江一支流上的大壩水位急劇上升，有關部門不得不在周日部分泄洪以降低水位。

意識到這些風險後，當局一直在加固和加高舊水壩，並加大檢查力度。計畫修建新的水壩以增加蓄水能力。陽朔北部的青獅潭是當地最大的水庫。一名開着裝載機正在傾倒石塊和沙土的工人稱，從上個月起河岸已經改善了。

路透社引述Earth Observatory of Singapore主管Benjamin Horton稱，但是氣候變化正帶來極端情況的新常態，而10年或20年前制定的洪水風險政策已不再夠用。