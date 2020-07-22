傳美國防長欲為南海降溫訪北京 北京或冷拒

美國國防部長埃斯珀21日表示，希望能在今年底前訪問中國。但中國外交部發言人汪文斌今天對此冷淡回應，希望美方為兩國、兩軍交流對話“創造積極氛圍”，並要媒體詢問中國國防部。

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據中央社今天報道稱，美防長盼訪中，中國外交部冷回：先創造積極氛圍。

美國國防部長埃斯珀於昨天21日表示，希望能在2020年年底前訪問中國，但中國外交部發言人汪文斌對此回應冷淡，還建議媒體去問中國國防部。據該報道，中國外交部下午舉行例行記者會，汪文斌在回答時，作上述表示，並指中方“注意到埃斯珀部長有關表態”。

據汪文斌說，“這個問題建議你向國防部詢問”。兩軍關係是中美關係的“重要組成部分”，希望美方為兩國、兩軍交流對話創造積極氛圍。在汪文斌上述回應前，中共官媒參考消息網發表短評說，特朗普政府的兩名高官（另一人為美國國務卿蓬佩奧）“一個唱紅臉、一個唱白臉”，同一天發出看似矛盾的兩種聲音，葫蘆里賣的什麼藥？

中共外圍官媒環球時報則引述未具名的軍方學者說法指出，這項消息若屬實，首先表明美方願意溝通的姿態，不願看到中美僵局進一步失控。若埃斯珀（Mark Esper）能成行，與中方談的主要問題將是“危機管控”。據這名學者認為，在當前局勢下，埃斯珀對外釋放願意訪問中國有試探民意和國際輿論的意味。但是，當前美國對中國的政策並不適合埃斯珀訪中，“雙方的民意基礎都不行”。