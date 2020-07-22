億萬富翁肖建華今何在

肖建華的消失如同好萊塢警匪片，2017年1月27日凌晨，十幾名男子將肖建華綁在輪椅上從香港四季酒店帶走，然後秘密送交中國大陸。肖建華從此消失，然而，上周五突然傳出他的集團明天系被接管的消息。

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明天系突遭接管發聲反抗

在傳出他創辦的明天系旗下九家核心風險機構上周被北京當局接管的消息後，令人驚奇的是，明天系公開發表“嚴正聲明”反對中央決定。

17日，中國兩家監管機構宣布，已採取聯合行動接管了明天系旗下幾家價值數億美元的公司，但是，18日，明天集團在社交網絡發布“嚴正聲明”反對中央決定，作為被接管的所有九家公司的擁有者，聲明對其遭到的“惡意詆毀”進行反擊。

明天集團還指責政府不允許公司開展正常業務，誇大了九家公司的風險，聲明說，明天系旗下的每一個機構都在按照嚴格的法規進行着正常的管理，監管機構突然高調宣布接管，目的何在？分析人士認為，這意味着肖建華可能不會就此認輸，但是這一聲明幾小時後被刪除。

在中國，民營企業在受到監管部門查處後公開挑戰當局的決定是罕見的。不過，明天系如此膽大，絕非一般企業的作為，肖建華人被消失了，難道勢力還在？

一度曾經傳出肖建華不明死亡的消息，至少，明天系被接管，顯示肖建華還活着，當局可能想好如何處置他了。

香港早已失去安全

被認為是中國最富有、政治人脈四通八達的金融大鱷肖建華的突然失蹤，讓人聯想到香港已成兇險之地。北京強加的港版國安法實施後，一些批評人士指，中國當局現在可以把非法綁架合法化了，這裡暗示的主要有兩起綁架事件，一起就是肖建華遭綁架事件，一起是更早發生的銅鑼灣書店五店員遭綁架事件。

肖建華消失前兩年的10月份，香港銅鑼灣書店因為出版了一部八卦政治小說『習近平和他的情人們』，五位店員前後失蹤，香港人感覺到香港大量描寫黑社會的影片中的鏡頭就在自己身邊發生，中國公安公然違反一國兩制在香港實施綁架，整個香港頓時憤怒起來。

肖建華失蹤事件更兇險的是，一方面再次證明中國大陸踐踏一國兩制原則，內地警察跑到香港偷偷摸摸“執法”，一方面則因肖建華不是一個普通的富商，與太子黨有廣泛的聯繫，居然無法自保，因而事件很詭秘。

倫敦大學亞非學院中國研究院院長曾銳生曾對紐約時報表示，很難想象，如果沒有習近平的批准，肖建華會被從香港抓走。他認為習近平可能是為了保護自己而對肖建華進行了控制，當年要召開十九大，習近平為鋪平道路而進行的反腐進入高潮，他要清除一切對自己不利的因素。

很難說清楚這裡面的直接原因，但清楚的一點是，2013年一月，在習近平在18大當選總書記幾周之後，習近平的姐姐和姐夫將他們持有的一家投資公司的股份出售給了肖建華創建的一家公司，據信出售股份是習近平家人為習近平反腐鋪路的舉動。肖建華與其他中共領導人的親屬也有生意往來，包括與前國家副主席曾慶紅的一個化名叫曾明的兒子參與收購魯能集團讓後者獲利一事。2019年1月，明天系的一個公司---包頭明天科技股份有限公司收購了一家中共高官賈慶林女婿主管的公司。

肖建華被劫持的場面勝似黑幫，看過香港四季酒店監控錄像帶的知情者表示，1月27日凌晨，當年45歲的肖建華坐在輪椅上被人從酒店帶走，頭上矇著一個床單。身邊大約跟着六名身份不明的男子。據香港媒體後來報道，為了避開邊檢，肖建華應是被人偷偷用船運往中國大陸。

下場或比吳小暉

肖建華畢業於北大，1989年民主運動高峰時期，同學們進入天安門廣場請願要求民主，他擔任北大學生會主席，據稱比較與官方配合。畢業後進入金融領域。後來創建了明天集團。

有分析指，肖建華的命運可能會與安邦集團前董事長吳小暉相似，吳小暉曾經是中共前領導人鄧小平的外孫女婿，鼎盛時期，他的安邦集團買下華爾道夫酒店，2018年，安邦集團被接管，他被判處18年有期徒刑。

比起吳小暉，肖建華從被秘密抓捕，到秘密隱藏，整個事件更具有濃厚的黑社會性質。