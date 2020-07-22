勒令72小時關閉中國領事館 美國說保護知識產權及美國人個資 中國指控該總領館受炸彈死亡威脅

美國勒令72小時內關閉中國駐休士頓總領館，美國國務院發表聲明，指出此舉是為了保護美國知識產權及美國人個資。而中國外交部指控，駐美國華盛頓的大使館近期收到炸彈和死亡威脅。中國官方沒有提供死亡威脅細節以及指控所指。

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據自由時報今天報道稱，美國勒令中方72小時內關閉駐休士頓總領館後，美國國務院22日發表聲明，指出此舉是為了保護美國智產權及個人情資。美國國務院沒有進一步解釋，但此前美國起訴兩名對美國發動攻擊的中國駭客，目前不清楚二者之間有無關聯。

據該報道，中國方面除揚言報復美國外，也沒有就美方為何採取如此高調外交行動，提出說明。據親中的海外華文媒體《多維新聞》推測，美國要求中國關閉駐休士頓總領館，一大可能原因在於報復北京“阻止”美國外交官重返中國。據該報道中說，在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情爆發初期，美國上千名外交官及家屬撤離中國，但隨着中國疫情趨穩，美國外交官重返崗位被提上議事日程。

這項消息尚未獲得證實，不過據路透社說，美國和中國在病毒檢測、隔離期限等細節問題上沒有談攏，因而導致原定於7月開始的美國外交官返中包機已經推遲。

據自由時報說，美中關係進一步惡化，中國今日證實，美方21日下令中方在3天內，將駐休士頓總領事館關閉並撤離所有人員，中國外交部發言人汪文斌更提到，中國駐美大使館收到炸彈和死亡威脅。

汪文斌今主持中國外交部例行記者會時宣稱，“中國駐美外交機構始終致力於促進美中兩國人民的互相了解和友誼，反觀美方，去年10月和今年6月，2次對中國駐美外交人員無端設限，多次私自拆開中方的外交郵袋，查扣中方的公務用品。”

汪文斌表示，“由於美方近期肆意污名化和煽動仇視，中國駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅，美駐中使館網站更是經常公然刊登攻擊中國的文章，相比之下，是誰在干涉別國的內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目瞭然。”