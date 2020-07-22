新疆書記陳全國遭點名制裁 指在美國沒資產不怕

美國日前以涉及重大人權侵犯為由，以凍結資產制裁中共新疆黨委書記陳全國等4名官員。新華社昨夜今晨刊登陳全國等人的訪問稿，陳全國宣稱，根本沒有興趣去美國，在美也沒有分毫資產。有消息說，這是罕見有中國官員公開澄清在美國沒有資產。

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據中央社今天報道稱，新疆書記陳全國指：沒興趣去美國，在美也無資產。據新華社說，陳全國形容美國的制裁是“赤裸裸、蠻橫無理的霸權行徑”；並強調“我本人根本沒有興趣去美國，在美國也沒有一分一厘的資產。”陳全國宣稱，事實勝於雄辯，新疆已連續3年7個月沒發生暴恐案件，各族人民安居樂業。“許多美國政客根本沒來過新疆，卻敢閉着眼睛造謠，令人不齒。”

據陳全國又說，美方的所作所為，完全站在2500萬新疆人民、14億中國人民、人類道義和良知的“對立面”。美方必須停止以任何形式干涉新疆事務和中國內政。

據中央社，美國財政部10日宣布，以涉及嚴重侵犯新疆少數族群人權為由，並依據總統川普（Donald Trump）2017年12月發布的第13818號行政命令，將陳全國、前新疆政法委書記朱海侖、新疆公安廳廳長王明山及前新疆公安廳黨委書記霍留軍等4名前任及現任中國官員，以及新疆公安廳列入制裁名單。制裁措施包括凍結上述人員在美資產，限制本人及直系親屬入境美國。

該報道稱，除了陳全國之外，朱海侖、王明山、霍留軍接受新華社訪問時也作出相關表述，甚至宣稱被列入美國“制裁名單”後，“感到很榮幸、很光榮”。