法國呼籲國際觀察員赴新疆，中國稱法方批評是謊言

中國政府的新疆政策近期在西方國家引發越來越多的批評。法國政府21日也正式就此發表聲明。外長勒德利昂21日在國民議會批評中國在新疆大批關押維吾爾人的做法“無法令人接受”，他呼籲中國允許獨立國際觀察員前往新疆。中國政府迅速做出回應。中國外交部發言人汪文斌22日在北京的例行記者會上指責法方的指控為“謊言”。

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21日，法國外長勒德利昂在國民議會每周的政府質詢環節中回答提問時表示：“法國密切注意媒體以及各人權組織提供的證詞。從這些我們掌握或者聽到的消息整體來看，這是些維吾爾人關押營，有大批拘押，有失蹤，有強迫勞動，強制絕育，有摧毀維吾爾人文化遺產，尤其是摧毀宗教場所。”

勒德利昂還表示，“所有這些做法都無法讓人接受。法國堅決發出譴責。” 勒德利昂同時指出，“眼下，法國要求中國允許國際獨立觀察員進入該地區，允許聯合國人權事務高級專員完全自由地走訪新疆。”

中國外交部發言人汪文斌22日稱法國外長此番講話都是“不實之詞”。他表示，中國堅決反對利用宗教話題，達到政治目的和干涉中國內政。他辯解說，“涉疆問題根本不是什麼人權、宗教、民族問題，而是反暴力恐怖主義和反分裂問題。” 他指出，把新疆的職業培訓中心說成是“集中營”，並說“關押百萬人維吾爾人”是“無中生有的謊言。”

最近兩年，多個國際人權組織紛紛報告中國在新疆任意拘押可能超過百萬維吾爾人。近期又有研究顯示，維吾爾婦女遭遇強制絕育。越來越多的維吾爾人也開始向歐美媒體講述自己或失蹤家人的經歷。美國政府為此頻頻出台對中國的制裁措施，英國政府近日也提出譴責。

法國外長在國民議會的講話之前，法國經濟部長勒梅爾當天也在法國新聞台接受採訪時表示，這些大批關押維吾爾人的做法令人憤怒，不可接受，應當堅決譴責。不過，勒梅爾當天早些時候與中國副總理胡春華共同主持第七次法中高級別經濟財金對話視訊會議。經濟部在會後發表的公報，完全沒有提及新疆問題或香港問題。