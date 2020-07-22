羅冠聰倫敦會蓬佩奧 由蓬敲定

香港民運人士羅冠聰於英國時間21日下午與美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在倫敦一對一會晤。羅冠聰表示，雙方會晤超過20分鐘，席間談及中共近年治港策略以及未來國際對中政策的分析。羅冠聰說，會見由國務卿蓬佩奧本人親手敲定。

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據中央社消息，單獨會晤蓬佩奧，羅冠聰：由國務卿本人親手敲定。香港民運人士羅冠聰於英國時間21日下午與美國國務卿蓬佩奧在倫敦一對一會晤。

羅冠聰於台北時間22日下午1時46分上傳兩人會晤的照片，並發文作上述表示。他並表示，從蓬佩奧幕僚口中得知，這次會面是由蓬佩奧本人親手敲定。據羅冠聰也強調，北京近期密謀巧立名目取消香港立法會候選人資格（DQ），一旦DQ發生的話，呼籲國際社會能夠採取強硬立場回應。

羅冠聰表示，時值英國禁用華為、終止與香港的引渡協議、蓬佩奧訪問英國之際，這次會面內容當然包括“港區國安法”壓境下的香港目前局勢，以及中共近年治港策略以及未來國際對中政策的分析。

他說，這次會面跟過往與美國政府代表會談不同，是罕見地“一對一”會面超過20分鐘。更重要的是，他從蓬佩奧幕僚口中得知，這次會面是由蓬佩奧本人親手敲定，無懼中方即將出現的威嚇，突顯美方對中相對堅定的立場。

據羅冠聰說，他在席間提到，61萬香港人無懼白色恐怖、不甘被暴政蹂躪，仍然勇敢出來參與首個民主派初選投票，表示香港人為民主自由所表現的堅毅不屈精神。他表示，北京無視這些民意授權，近日更密謀巧立名目取消候選人資格，甚至為取消9月立法會選舉鋪路，呼籲國際社會必須密切關注未來兩個月的局勢發展。

羅冠聰強調，一旦DQ發生的話，以國際任何一個地方標準而言，絕對是嚴重的選舉舞弊，做法嚴重挑戰民主價值，阻止市民以和平方式表達政見，呼籲國際社會能夠採取強硬立場回應。羅冠聰也提到，雙方在席間交換了一些對中共施政的想法，以及未來國際社會如何重塑對中政策，彰顯民主價值，鞏固民主果實。

羅冠聰形容，這是一次非常具建設性以及深入的交流，他也坦率地表達了一些在“國安法”下被迫離開香港的個人感受和想法，以及留守香港或被迫遠走他鄉的前線手足苦況和狀態，希望蓬佩奧能對香港青年面對的苦難有更深入的了解。

據中央社，羅冠聰並期望未來能夠繼續與美國政界的朋友有更多交流，為港人大聲疾呼，並推動國際社會強硬應對中共威權擴張。