全球漁業觀測站：中國船隻非法捕魚

全球漁業觀測站刊登在美國一份學術期刊上研究表示，數以百計的中國船在朝鮮非法捕魷魚。刊登在“美國科學促進會”期刊《科學》的研究表明，2017-2018兩年，中國有上百艘船隻在朝鮮東海水域捕撈的魷魚，價值高達4億4千萬美金。該期刊表示，目前尚不清楚北京和平壤之間是否就捕魚達成過雙邊協議。

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為迫使朝鮮放棄核計畫，聯合國禁止其出口海鮮或出售捕魚權。而出口海鮮曾是朝鮮第三大出口資源。

仍根據《科學》期刊的研究報告，2017年中國曾有900艘船隻進入朝鮮東海水域捕撈的魷魚；2018年有700多艘。《科學》期刊表示，先進的中國捕魚船隻進入朝鮮水域之後迫使他們的船隻不得不進入俄羅斯水域非法捕魚。

2019年9月底，俄羅斯聯邦安全局（FSB）宣布，在遠東海域發現朝鮮漁民入侵非法捕魚，已扣押3艘朝鮮雙桅縱帆船（schooner）漁船、5艘快艇和262名船員。

俄聯邦安全局濱海邊疆區總局發言人弗拉基米爾·克拉斯諾夫表示，朝鮮漁民在日本海襲擊俄羅斯邊檢人員被俄方扣押，其中一名被扣者死亡，俄方4人受傷。朝鮮事務專家表示，警告或拘押都很難改變這種現狀，貧窮使得朝鮮漁民不顧禁令越界打撈。

國際傳真社（Interfax）等俄羅斯新聞社報導，被扣押的朝鮮漁船和船員已被送往遠東地區港口納柯卡（Nakhodka），邊境防衛隊還沒收3萬條魷魚和盜捕設備。

俄方表示，他們正準備扣押一艘盜捕的朝鮮漁船，另一艘朝鮮漁船於是開火回應，導致數名俄羅斯邊防隊員和盜捕的朝鮮漁民受傷，其中一名朝鮮傷者隨後傷重不治。莫斯科因這起事件召見朝鮮外交官。

俄羅斯遠東海岸防衛隊經常扣押朝鮮漁民，許多朝鮮漁民使用破舊的木船，部分被扣押漁民被判處徒刑。