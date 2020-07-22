習近平北京露面 談經濟促企業家愛國

中共總書記習近平21日周二在企業家座談會上表示，希望企業家增強愛國情懷，“企業營銷無國界，企業家有祖國”，要把企業發展與國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起。據官方的新華社的新聞稿，座談會上有國有企業負責人，有民營企業家，有外資企業以及港澳台資企業管理人員，有個體工商戶代表。

廣告 繼續瀏覽後續

據世界日報報道稱，習近平北京露面，強調企業家要愛國，指“中國的大門不會關閉”。中共總書記習近平今日在企業家座談會上表示，希望企業家增強愛國情懷，“企業營銷無國界，企業家有祖國”，要把企業發展與國家繁榮、民族興盛、人民幸福緊密結合在一起。

據新華社稱，習近平向與會的企業家表示，舉辦這個座談會是要與企業家們談談心，給企業家鼓鼓勵，聽聽企業家們對當前經濟形勢與“十四五”時期企業改革發展的意見和建議。

該報道引述新華社說，習近平在會上並提出三點意見。首先，習近平表示，要“保護和激發市場主體活力”。第二，要“弘揚企業家精神”。最後，習強調，要“集中力量扮好自己的事”。

據習近平說，明年開始，中國將進入“十四五”時期，這是在全面建成小康社會基礎上開啟全面建設社會主義現代化國家新征程的第一個五年，意義十分重大。中共中央對制定“十四五”規畫十分重視，相關準備工作正在進行。