限時關閉休斯敦總領館 美指控涉從事間諜 細節未知

美國下令中國駐休士頓總領事館關閉，引發外界臆測。對此，美國國務院今天表示，中國長年對美國官員、人民進行間諜與影響力工作，相關作為規模及範圍更在近幾年明顯增加。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，關閉中國駐美領館，美國務院指控：北京從事間諜工作。

美國昨天突然下令中國駐休士頓總領事館關閉，引發外界臆測。美中關係過去幾個月因疫情、香港及新聞自由等問題急速惡化，現在更來到新高點。中國外交部發言人汪文斌表示，美方21日突然要求中方關閉駐休士頓總領事館，批評這是“美對中採取前所未有的升級行動”。

中央社說，對此，美國國務院一名發言人今天以背景方式回復中央社記者表示，中國長年對美國官員、人民進行大規模非法間諜與影響力工作，這些行動規模與範圍在過去幾年明顯增長。據這名發言人指出，如同美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）、美國聯邦調查局（FBI）局長瑞伊（Christopher Wray）及美國司法部長巴爾（William Barr）曾公開所說，中國官員干涉美國本土政治、竊取美國智慧財產權，並脅迫企業領袖及威脅華裔美國人在中國的家人。

該報道說，傳出美方下令中國關閉領館數小時前，美國司法部才起訴兩名中國公民，理由是兩人對國防承包商、新冠病毒疫情研究人員及全球其他公司發動駭客攻擊。美司法部起訴2中國駭客 竊取武漢肺炎研究資料

針對美國罕見要求中國關閉領館，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）表示，維也納公約（Vienna Convention）要求各國外交官尊重當地法規，且有義務不幹涉駐在國內部事務。據歐塔加斯強調，美方不會容忍中國侵犯美國主權、恫嚇美國人民，“就如同我們不會容忍中國不公平貿易作為、竊取美國人的工作與其他極其不當的行為，川普總統堅持美中關係要具有公平及互惠性”。歐塔加斯說，美方之所以下令要求中國關閉駐休士頓總領事館，是為了保護美國智慧財產權與人民的個人資訊。