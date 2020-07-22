法中兩國經貿關係遭受地緣政治約束

全球第二大保險企業-法國安盛集團（AXA）將很快可能在中國獨自經營，法國財經部長勒梅爾周二對此表示高興。在中國與西方國家分歧加劇之際，應該如何解讀這種開放呢？

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本台RFI法廣周三（2020年7月22日）刊出經濟組記者Dominique的文章介紹說，人們可能為維吾爾族在中國遭拘禁而憤慨，並同時在這一受垂青的市場上促進法國的利益。這是法國財長周二在政治與經濟的矛盾之中，所接受的歷練。勒梅爾部長尤其想要在中法第七次高級別經濟財金對話後傳遞一種信息，證實一項已經歷時兩年之久的傳聞。

2018年北京宣布開放其金融市場之際，在中國已有時日的法國安盛集團，如同其行業中的全球領軍企業-德國安邦集團（Allianz）那樣落入網中，因為這個市場實在太誘人了。由於缺乏好的社會保障，中國中產階級越來越青睞個人保險。Coronavirus疫情後，這種趨勢還將加強。龐大的市場，但外國的份額極其有限，到去年年初時，市場佔有率僅為大約7%。法國的專長使之面對地方競爭者享有優勢，但值得注意的是，中國業界已經很強大。北京意在使之進一步強化，迎接行業市場開放。以平安保險為例，其客戶多達數億。

外交關係儘管緊張，中國仍是必不可缺的市場。很難無視這一仍在增長中的市場。法國農產品加工大企業達能（Danone）日前宣布，在中國投資一億歐元加強其在當地的產能，並在上海建立一個重要的科研中心，還收購了一家生產嬰兒奶粉的企業。

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如果說法國在貿易平衡上處於劣勢，但對華有重大投資。入選巴黎股市CAC40指數的所有企業都進駐中國，感受着國際形勢ˎ 貿易收縮和關係轉冷。鑒於政治的風險和操作上的風險，它們可能會重新調整業務活動，但肯定不會放棄這一市場。一名研究中國問題的法國學者認為，長期以來，企業為中國市場所吸引，為的是不遭股東們的冷眼。如今，情況翻轉，需要表現出務實。

中美經濟脫鉤是否影響歐洲企業？中國與美國相互疏遠確實對全球商業有影響。在我們當前所處的衝突階段，經濟與地緣政治的關係越來越緊密。北京對香港的操縱，對新疆穆斯林的控制，中美在貿易與華為問題上的較勁約束了企業。歐洲領導層必須面對現實，捍衛自身和它們企業的利益，預防中國的剽竊行為，法國的另一位中國經濟問題專家則提醒說，不斷絕往來，否則適得其反，甚至對國際關係而言會是危險的。

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