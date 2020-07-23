世維大會：烏魯木齊因疫情封城後維族人加倍遭歧視

中國新疆近日連續出現新冠疫情反彈引發關注，根據來自中國官方的消息，截止7月17日，新疆確認病例為22例，其中本土病例16例，目前，新疆首府烏魯木齊市已被封城，進出烏魯木齊的航班都被取消，中國官方聲稱已經派遣調查組前往烏魯木齊調查了解。

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今年年初武漢封城之後，網絡曾經出現居民因難忍饑餓翻牆越樓違禁出門購物的視頻，今天周三網絡社交平台盛傳一位憤怒的維族人試圖跳樓自殺以示抗議的視頻，這位維族人在視頻中高喊：“我受夠了，我要跳樓，這是什麼世道。“

此一視頻是否可信？世界維吾爾大會發言人迪里夏提向本台表示，雖然無法確認視頻具體是在什麼城市拍攝，但是，相信視頻是真的。另外，他還向本台披露，由於向網絡傳輸類似的視頻與圖像，烏魯木齊近日有二十多位維族年輕人遭到警方逮捕，他向法廣解釋說： ”封城之後，許多維族人都無法出門，家裡也事先沒有做好任何準備，雖然說每個區都有安排的小區服務工作人員，但是，工作人員一般都是漢族人，在服務過程中，有意無意地歧視維族人，同樣是打電話訂購，他們對維族人往往是愛理不理，有時乾脆掛電話。他們不是不給，但是不送，維族人家裡沒有吃的，又無法出門，這就引發許多人的不滿，導致許多年輕人在網絡上傳視頻文字，表達他們的不滿，當局就以危害社會穩定為由將他們逮捕，烏魯木齊天山區以及沙依巴克區已經有二十多人被逮捕。他們就是不滿遭受歧視，所以才在網絡發聲，所以，這名視頻上的男子一定是因為家裡食品供應不足，走投無路，才想走這條絕路。這絕不是一個個案。“