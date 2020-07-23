法國或在2028年前逐步禁用華為

法國當局傳已告知計畫購買華為5G設備的電信運營商，設備牌照到期後，將無法更新，此舉實際上是將華為設備逐步排除出移動網絡。

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據路透社報道，法國給華為5G設備設限，實際欲在2028年前逐步禁用。該報道稱引述 三位知情人士稱，法國當局已告知計畫購買華為5G設備的電信運營商，設備牌照到期後，將無法更新，此舉實際上是將華為設備逐步排除出移動網絡。

與歐洲其他國家一樣，法國正在為其下一代5G移動市場打基礎，而此時兩個全球超級大國之間的地緣政治風暴愈演愈烈。美國表示，華為的設備可能被中國政府用於間諜活動，並已向其盟友施壓，要求禁用該企業設備。華為和北京方面均否認了這一指控。

該報道引述法國網絡安全機構國家網絡安全局(ANSSI)本月表示，將允許運營商使用包括華為在內的設備，目前的牌照期限為三到八年。但該機構補充稱，正在敦促目前沒有使用華為設備的電信公司不要換成華為設備。每個運營商都必須申請數十個設備牌照，才能覆蓋全國不同地區。據消息人士稱，ANSSI已經告知運營商針對大城市的大多數牌照決定。他們表示，華為設備的大部分授權期限為三到五年，而歐洲競爭對手愛立信或諾基亞的設備大多獲得了八年的授權。

路透社說，無論是ANSSI還是相關企業，都尚未公開上述決定。

消息人士補充稱，法國當局在近幾個月的非正式談話中也告訴運營商，華為設備牌照到期後將不會更新，但這些話並未出現在正式文件中。ANSSI也拒絕置評。

負責監管5G設備牌照的總理辦公室發言人表示，ANSSI正在法律框架內與運營商合作，並補充稱，目前發放的任何牌照都不會影響未來它們是會被更新還是被吊銷。

華為拒絕置評。

據路透社，不過，據消息人士透露，鑒於牌照的時間框架很短，這些限制實際上相當於在2028年之前將華為設備從法國的5G網絡中逐步移除。鑒於此事的敏感性，消息人士拒絕透露姓名。據消息人士稱，法國運營商在某些情況下仍可能設法為華為設備獲得八年授權，並仍可以在這段時間內使用這些設備。但他們補充表示，即使這樣也意味着最終要拆除所有華為設備。而其中一位消息人士表示，電信運營商很難承擔投資華為設備的風險，因為像5G這樣的新移動技術至少需要八年時間才能帶來投資回報。這位知情人士補充說：“三年的期限就相當於禁用。”