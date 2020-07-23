蓬佩奧：中國收買世衛總幹事譚德塞 世衛反駁

美國國務卿蓬佩奧在訪問倫敦期間告訴英國國會議員，世界衛生組織總幹事譚德塞早已被中國“收買”。法新社日內瓦消息，針對美國國務卿蓬佩奧在英國所說的中國收買世衛總幹事譚德賽，世衛組織23日反駁道，蓬佩奧的言辭不屬實、是不能令人接受的。

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根據英國《泰晤士報》和《每日電訊報》報道，蓬佩奧21日在倫敦私下會見議員時猛烈抨擊世衛組織。蓬佩奧曾表示，有可靠情資顯示，中國與譚德塞達成一項協議，以助他當上世衛總幹事；這項協議也影響世衛決策，導致新冠病毒疫情期間有許多英國人喪命。

這三名參與會議的消息人士指出，蓬佩奧告訴他們，他認為中國收買了世衛總幹事，但並未提供進一步細節，僅說有情資能支持他的說法。

仍根據法新社日內瓦消息報道，世衛組織流行病學專家瑪麗亞·範·克霍夫（Maria van Kerkhove）對法新社記者表示，作為美國人，我從來沒有為成為這個組織的成員而感到自豪。她還表示，我親眼目睹了譚德塞博士所做的工作以及我們的團隊在全球範圍內正在做的事情。

中國駐倫敦大使館和中國國務院未回複電郵置評請求。世衛則否認“毫無根據的指控”。《泰晤士報》和《每日電訊報》等英媒是21日率先揭露相關報道。

彭博社指出，蓬佩奧的指控象徵特朗普政府大幅升高對世衛和中國因應疫情的批評力道。美國官員曾說，世衛讓疫情一發不可收拾，總統特朗普也說過，世衛與中國走得太近。

英國保守黨議員史密斯在出席21日會議後隔天證實蓬佩奧曾說，中國在2017年5月影響世衛秘書長選舉，譚德塞因而勝出。