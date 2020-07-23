中國關閉邊境-駐華外國家庭陷困境

英國航空公司在停飛六個月之後，宣布將於8月9日周日重新恢復與中國之間的空中航線，但鑒於冠狀病毒疫情與包括中國在內，一些國家所實施的關閉邊境措施，空中運輸依然嚴重動蕩。這會造成一些複雜的局面，韓國現代集團（Hyundai）的一名幹部在華去世，他的妻子竭盡全力要前往上海收屍。

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據本台RFI法廣記者周四（2020年7月23日）發自Busan報道，兩周以來，韓國女士HONG Heun-ah一直在為獲得中國的簽證奔波，最終於7月22日周三獲得批准，並拿到了兩張機票。飛機預計將於7月26日星期日起飛前往南京。因為，就算是特殊情況，韓國現代集團屬下的上海電梯分公司的一名幹部去世了，亞洲國家的邊境也只是稍微開啟。

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未亡人表示，這種情況是如此的讓人感到壓抑，難以描述。如同自己的孩子因服軍役，死在沙場，讓人感到如此之憤怒。在出現Coronavirus疫情之前，人們不可能想象得到會發生如此情況。

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韓國輿論動員

之後的世界讓人難以想象，那些天各一方的家庭遇上了可怕的現實。HONG太太動員了媒體，攪動了其先生所服務的企業，旨在得以出行，但得符合中方所提出的條件。她表示，家人無法隨行，只能和女兒兩人前往。他丈夫的屍體還在停屍房裡，在結束了隔離期以後，她將要嘗試着帶他返回韓國。

HONG太太有意為他死去的丈夫做屍檢，正式死因是心臟病。韓國航空公司將從八月份起增加與中國之間的航班，每周達到二十來個班次。但為了在疫情後扭虧為盈，韓國航空公司的機票待價而沽，中國的旅行社出高價享有優先權，讓在歐美的中國回國。7月23日周四，韓國商人們的一家包機得以從廣州起飛。

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