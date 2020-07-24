不理睬 中國外交部稱中國駐休斯敦總領館仍在運轉

中國外交部發言人汪文斌周五表示，中國駐休斯敦總領館仍在運轉，敦促美方撤銷有關的錯誤決定。並稱中美當前局面責任完全在美方。據中國環球時報總編胡錫進透露，按照對等原則中國也要求美駐成都總領館限時72小時關閉，即北京時間周一（27日）上午10點，美駐成都領館需要完成關閉。消息沒有提及中國駐休斯敦總領事館未來是否關閉。

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據路透社今天報道稱，中國外交部稱中國駐休斯敦總領館仍在運轉，並指中美當前局面責任完全在美方。

中國外交部發言人汪文斌周五在外交部舉行的新聞發布會上稱，美駐成都總領館一些人員從事與其身份不相符的活動，干涉中國內政，損害中國的安全利益，中方多次提出交涉，美方對此心知肚明。汪文斌並稱，“中方對美國駐成都總領事館停止一切業務和活動提出了具體要求，外交是講對等的。”

中國環球時報總編胡錫進周五表示，按照對等原則中國也要求美駐成都總領館限時72小時關閉，即北京時間周一（27日）上午10點，美駐成都領館需要完成關閉。

汪文斌表示，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約的有關規定，嚴重破壞中美關係。中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

汪文斌稱，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方。“我們再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。”希望美國正確看待中國和中美關係，停止負面言行。 他表示，就社會制度而言，中國無意改變美國，美方也改變不了中國。中國奉行獨立自主的和平外交政策，堅持和平發展道路，中國永遠不稱霸，永遠不搞擴張。

據該報道稱，美中關係今年因一系列問題而急劇惡化，包括新冠疫情、華為、南海問題以及香港國安法實施。最新外交衝突是，針對美國限中國72小時內關閉駐休斯敦總領館，中國周五做出對等反制，決定撤銷美國駐成都總領事館。