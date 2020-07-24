中國反擊 撤銷美駐成都總領事館

美國限中國72小時內關閉駐休斯敦總領館，中國周五做出反擊。外交部通知美國駐華使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

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據路透社今天報道稱，中國決定撤銷美國駐成都總領館，稱中美目前局面是中方不願看到的。據中國外交部官網新聞稿稱，中美之間出現目前的局面，是中方不願看到的，責任完全在美方，“我們再次敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，為兩國關係重歸正常創造必要條件。”

據中國外交部指出，7月21日，美方單方面挑起事端，突然要求中方關閉駐休斯敦總領事館，嚴重違反國際法和國際關係基本準則及中美領事條約有關規定，嚴重破壞中美關係。中國外交部說，“中方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。”

路透社報道稱，中國官媒新華社隨後發文稱，此舉是中方針對美當局日前突然要求中方關閉駐休斯敦總領館的反制措施，是美方霸凌挑釁在先，中方被逼無奈反制在後。據文章稱，中美關係是當今世界最重要的雙邊關係之一，中方被迫採取反制措施，是對美方無理行徑的正當和必要反應。此舉只針對美國政府少數極端勢力，不針對美國人民。“中國政府和人民一貫高度重視中美關係，主張中美人民友好相處，摒棄仇視和對立。”文章稱，中美合則雙贏，鬥則雙輸。“希望美方能認清形勢，及早懸崖勒馬，避免中美關係進一步惡化。”

美國此前限中國72小時內關閉其駐休斯敦總領館，指控中國從事間諜活動。特朗普總統在記者會上回答提問時表示，關閉更多中國駐美領事館的“可能性一直存在”。

該報道說，中國外交部周四表示，美方稱中國駐休斯敦總領館從事與身份不符的活動，完全是惡意的污衊，針對美方的無理行徑中方“必將做出必要的反應”，維護自身正當權益。