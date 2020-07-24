成都美領館 傳受軍警圍攔 民眾疑鞭炮慶關館

中國政府今（24日）宣布關閉美國駐成都總領事館，館內人員限72小時內撤出，中國當地民眾拍下警方將該棟建築物團團包圍照片，館外甚至傳出多起爆炸聲響，還冒出濃濃煙霧。據微博上有成都網友指出，為慶祝美國總領事館撤出，因此有人特地買了鞭炮前去鳴放。

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據自由時報今天報道說，中國軍警包圍美駐成都總領館，館外驚爆巨響冒濃煙。消息稱，美國駐成都總領事館外，今晚7點40分許傳出陣陣巨響，並冒出白煙。（圖取自微博）

中國外交部發言人汪文斌今天主持例行記者會時表示，“7月24日上午，中國外交部通知美國駐中使館，中方決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。”

報道引述消息指中國派出解放軍前往美國駐成都總領事館外。

中國官媒《央視》今在美國駐成都總領事館外進行直播，當地民眾也紛紛透過微博、推特分享館外現況，大量軍警將美國領館包圍，甚至在旁邊較高的建築物頂樓，也看見員警居高監視，但並沒有見到館內美方人員現身，警方要求民眾與車輛不得經過管制範圍。

該報道說，晚間7點40分許，當地因經度關係天尚未變黑，美國駐成都總領事館外竟傳出陣陣巨響，甚至還冒出白色煙霧，驚動當地不少民眾前去圍觀，據了解，微博上有成都網友指出，為慶祝美國總領事館撤出，因此有人特地買了鞭炮前去鳴放。