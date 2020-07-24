隱藏舊金山領館的中國軍方人員被捕受審 北京或棄卒保車

美國官員周五（24日）宣布，躲在舊金山中領館的中共軍方研究人員唐娟已經離開領館被捕，今天將在加州東區法院出庭。美國官員並未透露關於唐娟被捕的細節，目前未知她是否自行離開領館從而被捕。但美方指出，唐娟並不享有外交豁免權。評論認為北京似乎無心戀戰，急於擺脫僵局。 也有評論認為北京棄卒保車，想保住中共舊金山領事館

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2019年12月以訪問學者身份入境美國的唐娟在申請簽證時，沒有如實上報軍人身份，但她實為中國空軍軍人。美國聯邦調查局（FBI）發現了兩張她身着軍裝的照片，指她隸屬第四軍醫大學。美國聯邦調查局FBI在6月20日約談唐娟，其後據稱唐娟進入中國駐舊金山領館避難。美國司法部表示，聯邦調查局已經在全美共25個城市約談持簽證入境的中國訪客查核他們是否隱瞞了軍人身份。

美國司法部發表的聲明指出：共有四人最近被控簽證欺詐，他們到美國從事研究時隱瞞了與中國軍方的關係。一旦定罪，每人都將面臨最高10年刑期和25萬美元罰款。

除了唐絹之外，美國司法部指稱涉嫌隱瞞軍人身份獲取美國簽證的其餘三名中國人包括：在加州大學舊金山分校從事研究，2019年3月26日入境美國的王欣，他在申請簽證填表時表示，他從2002年9月1日至2016年9月1日曾擔任軍醫大學副教授。但在今年6月7日接受美國海關和邊境管理當局問訊時，他承任自己實際上仍然是軍醫大學的技術人員。

另外兩名上周被逮捕的隱瞞自己軍人身份的中國人分別叫”宋琛（Song Chen）和趙凱凱。

美國司法部宣布起訴這四名中國研究人員時，正值中、美兩國關係嚴重惡化。繼美國要求中國關閉駐休斯敦總領事館後，中國在7月24日通知美國關閉其駐成都領館。