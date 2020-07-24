Covid-19 網球取消2020中國所有活動

受Covid-19疫情影響，國際女子網球協會（WTA） 和職業男子網球協會（ATP）一同宣布，在年底前，取消原定2020年在中國舉行的所有賽事。

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據本台RFI法廣周五（2020年7月24日）在體育新聞中的報道，國際網壇的上述措施，是在中國官方決定暫停2020年所有國際體育競賽後做出的，這對尋求在世界人口大國-中國發展的網球運動而言，如同一記重拳。

國際女子網球協會(WTA)主管表示，他們感到極度的失望，原定今年在中國舉辦的世界級活動將無法開展。但對中國當局的這一決定予以尊重，希望能儘快在下一個賽季就重返中國。

國際網壇取消的重大活動包括：原定在武漢舉行的國際女子網球公開賽。這一賽事原本被賦予了極大的象徵性，武漢是全球遭遇新冠病毒襲擊的首座大城市。

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男子網球方面也是如此，尤其是取消原定十月前後在北京舉行的中國公開賽和在上海舉行的網球大師賽。

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國際職業男子網球協會主席指出，自發生疫情以來，協會方面的態度就是服從地方當局的決定，尊重中國政府所做出的，有益於其國家的決定，應對當前史無前例的世界形勢。

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