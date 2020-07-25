美官員撬門進入中國休斯頓總領館內處理“遺物"

一度揚言拒絕關館拒絕走人的中國駐休斯頓總領事館，終於在美國訂下美東時間周五最後限期前降旗關館，隨着工作人員將一箱一箱的垃圾雜物搬出使館之後已人去樓空。另據路透社報道，一度被指逃入中國駐舊金山總領事館的中國生物學研究員唐娟，現已由美方看管。

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根據華爾街日報報道，在最後限期的周五下午4時，國務院官員證實中國的休斯頓使館已經關閉，國務院的外交保安人員然後在使館外圍站崗駐守，當中有一些人撬開似被鎖上的大門進入使館內。

報道引述國務院一名資深官員說：“休斯頓使館的活動，總的來說遠遠超過我們所能接受的範圍。”一名資深情報官員說，休斯頓使館的科技官員“尤其進取和特別成功”。官員們同時指控休斯頓的中國使館人員從事針對該區研究所的大盜竊罪，並且還與研究人員聯絡，接受指導彙集那一方面的信息。

國務院一名資深官員特別指出中國休斯頓使館的“醫療信息彙集”工作。美國官員過去曾經警告使館鄰近德州大學休斯頓醫院的癌症治療中心，以及針對美國的新冠狀病毒疫苗的研究。在美國下令關館之前，國務院一名資深官員說，華盛頓官員在最近一次的高階層會議上，對北京在美國的活動提出警告。

美國在這一番的評論之際，一名在華府工作的新加坡政治風險顧問承認為中國從事情報工作的控罪，而一名在加州做訪問研究的中國人，則涉嫌在本周四因簽證欺詐罪名被逮捕之前，逃入舊金山總領事館。名叫唐娟的研究員被控在申請美國簽證時隱瞞與解放軍的關係。

華爾街日報報道，儘管美方作出連番的指控，上述的國務院官員表示，他相信與中國的對話可以恢復雙邊的關係，防止第二輪的報復行動。中國外交部說，中美目前的局勢並非中國所願意看到，並敦促華府“營造必須的條件將雙邊關係帶回正軌”。

路透社則報道，美國聯邦調查局（FBI）已在全美20多個城市約談了其認為隱瞞中國軍方成員身分的簽證持有者，並以涉嫌簽證欺詐起訴4名中國研究人員，其中3人已被捕，而早前據報匿藏中國駐三藩市總領事館的中國生物學研究員唐娟，現已由美方看管。

路透社引述美國司法部資深官員稱，她有望周五現身法庭。唐娟任職加州大學戴維斯分校，她被指申請簽證時，涉嫌隱瞞與中國軍方的關係。