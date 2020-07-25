中國足球中超聯賽2020賽季大連開球

2020年第十七屆“中超聯賽”（CSL）周六開賽之際，中國足壇傳出消息，德國著名前鋒桑德羅·瓦格納（Sandro Wagner）離開天津泰達隊（Tianjin Teda）。

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簡稱“中超聯賽”（CSL）的中國平安中國足球協會超級聯賽2020年賽季，原本應在今年二月開始。但由於Coronavirus疫情而被推遲到今天2020年7月25日周六才開賽。

北京時間周六下午在大連賽區舉行的首場比賽由上屆中超聯賽冠軍 ˎ 意大利教練卡納瓦羅（Fabio Cannavaro）領隊廣州恆大淘寶隊（Guangzhou Evergrande）對陣2019中國足協杯（FA Cup）冠軍上海綠地申花隊（Shanghai Shenhua）。在蘇州賽區，25日周六晚些時候舉行的賽事，由武漢隊對陣青島隊。

德國球星瓦格納離開天津泰達

據本台RFI法廣周六（2020年7月25日）的英文報道，國際知名的德國前鋒桑德羅·瓦格納（Sandro Wagner）是由於“家庭原因”離開他已效力一年半之久的天津泰達隊。

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現年32歲的瓦格納在2019年元月以五百萬歐元轉會費和26場賽12個進球的成績，由德國慕尼黑拜仁隊（FC Beyern）轉入天津泰達隊。

在天津，瓦格納的教練也是來自德國的施蒂利克（Uli Stielike）。在中超聯賽中，他們一起於2018年為天津泰達隊保級而戰，2019年，更進一竿，位處中流。瓦格納在給其球迷的信中寫道：“我們一起打了俱樂部有史以來最佳的一個賽季，我為此而感到榮耀。” 為德國八次出場五次進球的瓦格納補充道：“現在我希望你們理解我是由於家庭原因而離開俱樂部，我對在2020年裡將不能和大家再見面而感到遺憾，但祝願你們美好的未來。”

同一報道指出，受Covid-19疫情影響，2020年中超聯賽的部分賽事在中性的開放場地閉門展開。

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