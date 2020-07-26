中國傳統醫學-中醫在亞洲大獲成功

亞洲當前正處於傳統醫學的一次大發展。這一情況在Covid-19疫情前就已出現，疫情以來，熱情更甚，主要是由於其有益於免疫力的說法。在臨近的東南亞地區，中國政府推出了數千個中醫藥方。

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據本台RFI法廣法文網周日（2020年7月26日）刊出記者Carol的一篇採訪，介紹中醫在東南亞國家老撾的發展情況。

老撾目前主要還是依賴傳統醫學。在首都萬象(Vientiane)偏遠街區里一棟房屋的底層，放置着一排老舊的床。一名女醫生每天接待患有各式各樣 ˎ 疑難雜症的病人：複發性支氣管炎 ˎ 肌肉疼痛 ˎ 還有失眠等等。在診斷現場可以聽到醫生與病人之間，有關病情的對話交流。

醫生讓一名患者躺在床上紮針，使用的是針灸電療法。這似乎讓人感覺很快就取得了止痛的療效。醫生還在肚臍部位運用了艾灸療法。醫生認為，患者氣虛，服藥過多，傷肝；需要補氣，做調理。

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這名老撾女醫生原本是西醫專業畢業。她白天依然是在醫院工作，但接受了中國提供的教育。她表示，根據中國與老撾之間的雙邊協議，她每年都會去中國接受強化業務的培訓。她的患者中，尤其是老年人，有許多人是因服藥而變得體質更弱。在鄉下，有許多人拒絕服藥，原因是藥品價格太貴，或者是出於擔心藥物副作用。

中醫也使用按摩 ˎ 輕度的體育鍛煉和食物療法，這對糖尿病或憂鬱症等頗有療效。在亞洲，中國到處提供培訓資金。曼谷有一家醫院，對Covid-19患者採用中醫療法。一名醫生解釋說，使用針灸或傳統方式旨在加強免疫力，免疫力強，就能抗得住疾病。

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中國傳統醫學發展面對巨大阻力。世衛組織現在建議，結合使用傳統醫學和現代醫學，但阻力很大。尤其是很難通過科學方式論證中醫整個學科的益處。許多人還認為，中醫是中國推動其政治與文化影響的一種工具。

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