“中國龍”“印度虎” 矽谷觸地緣政治巨變

中美冷戰誰得利？法國《世界報》記者菲利普-埃斯坎德（Philippe Escande）7月15日撰文指出，被剝奪了中國，矽谷把野心轉向印度。谷歌決定未來5年向印度投入100億美元，象徵從“中國龍”到“印度虎”的巨大地緣政治轉變。

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虧與贏

該文說，地緣政治和技術總是在一塊兒的好夥伴。從默克爾到馬克龍，從習近平到特朗普，他們都夢想通過降服電子，原子，或病毒，掌握自己的命運。北京接管香港加速了這個現象。最近的一次體現是英國宣布從現在到2027年，將華為排除出英國的通信設備系統。這一決定在很大程度上歸於美國的壓力，是美國的壓力迫使歐洲人放棄了這個中國電信集團。而香港事件最終讓谷歌（Google），臉書（Facebook）和其他的公司相信：在中國地面上，再沒希望了。

於是，他們將野心轉向印度。印度人口很快將超過中國。印度擁有5億互聯網用戶。在數字的採納和使用方面，印度緊隨中央王國之後。這就是為什麼谷歌在7月13日宣布，在未來5年打算在印度投資近100億美元。然後，7月15日，全球煉油石化領軍企業之一，印度信實工業集團（Reliance）宣布，谷歌以45億美元收購了其電話運營商Jio的7.7％的資本。

希望巨大

信實工業集團創始人的繼承人，亞洲首富穆克什-安巴尼（Mukesh Ambani），用了幾年的時間，將Jio打造成印度頭號電信運營商。它擁有近4億用戶。Jio圍繞產品（電話）平台開發數字服務，包括視頻，購物，企業商務業務。它本身就是一個矽谷。其重量相當於中國的阿里巴巴或微信。所以，難怪，需要亞洲的美國數字明星們，爭先恐後趕印度這趟車。臉書，英特爾，銀湖，高通和現在的谷歌都不請自來，紛紛加入印度資本。

這篇文章說，印度這個國家的富裕程度肯定不及中國，但數字化普及程度卻同樣很高。希望是巨大的。

最後，還有一個因素對這個“印度之夏”有利。這個因素也讓美國人着迷：IBM, 谷歌, 微軟, Adobe 的老闆都是印度裔。他們通常都來自該國相同的技術機構。 他們對數字的興趣和在複雜喧爭環境下遊刃有餘的發展，將他們推到了這些高科技殿堂的頂端。世界報記者菲利普-埃斯坎德在文末指出：這是他們參與從“中國龍”到“印度虎”的巨大地緣政治轉變的理想場所。