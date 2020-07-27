5架法國新型陣風戰機交付印度進行部署

印度政府耗費數十億美元向法國採購的陣風戰機（Rafale），首批共5架周一飛往印度，準備在印中關係日趨緊張之際加速參與部署。法新社消息，印度大使稱，新型陣風戰機將大大提升印度空軍空中打擊能力。

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法新社報導，法國達索公司（Dassault Aviation）發布聲明表示，達索公司製造的陣風戰機已從法國西南部的梅尼亞克（Merignac）的達索基地起飛。飛行員都是印度空軍人員。

5架戰機預計29日前抵達印度北部的安巴拉（Ambala）空軍基地。這座基地距離巴基斯坦和中國邊境約200公里。

途中戰機將數次進行空中加油，也會在阿聯酋等地停留。法國在當地有一座空軍基地。

法新社援引前往現場的印度駐法國大使阿舍拉夫表示，法國陣風戰機快速敏捷，戰鬥力強，將大大加強印度空軍的防衛及空中打擊能力。他表示，戰機交付也象徵印度與法國之間“戰略夥伴關係的加強”。

印度於2016年9月訂購36架陣風戰機，雖已於去年10月正式開始交機，但戰機仍留在法國，讓飛行員和機械人員接受訓練。所有戰機將於2022年底前完成交貨。

隨着印度與中國、巴基斯坦的關係趨於緊張，印度政府迫不及待想取得新戰機以淘汰老舊戰機。 印中兩國軍隊上月在邊界地區拉達克的加萬谷爆發徒手鬥毆，造成20名印度軍人死亡。中方也說有人傷亡，但未提供數字。

印度採購陣風戰機的合約，估計價值達94億美元。印度在野的國大黨指控有人趁機貪污，但總理莫迪否認這項說法。

法國達索公司總裁塔比耶（Eric Trappier)向法新社表示，儘管出現新冠疫情，達索公司還是按時交付戰機並完成印度飛行員培訓。