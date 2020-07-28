新西蘭加入中止與香港引渡條約行列

繼英國、澳大利亞、加拿大中止與香港引渡條約，以及美國取消香港特殊地位之後，新西蘭周二宣布，鑒於中國強加於香港港版國安法，新西蘭政府決定，中止與香港引渡條約。

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新西蘭外長彼得斯宣布：面對中國，新西蘭已對香港保持司法獨立失去信任。這位外長補充說，如果將來中國願意遵守一國兩制原則，新西蘭將重新考慮這一決定。

北京本月強行取代香港，制定港版國安法，該法打擊目標四項：顛覆政權罪；分裂罪；恐怖主義活動罪；勾引外國勢力罪。香港民主派指中共此法為鎮壓他們量身打造，西方國家則認為北京此法專門針對去年民主抗議運動—反送中而來。

港版國安法公布後，遭到西方國家譴責，除前面提到的美加英澳新等國採取措施制裁外，歐盟27國也預計最快在7月28日採取反擊行動，除禁止向香港出口用於鎮壓及監視的設備，也將提出居留及簽證方面的配套措施。

港版國安法出台後，英國、澳大利亞、加拿大全都暫停與香港的引渡條約，美國宣布廢除香港特殊地位，同時美國國會通過『香港自治法』，並經總統特朗普簽署後正式頒布，該法的核心內容包括將對涉港事務的中共和香港高官予以制裁。

新西蘭外長彼得斯還表示，新西蘭將限制對香港出口軍工產品，軍民兩用技術，將比照與中國同等模式。新西蘭還將對新西蘭與香港特區的關係進行全面評估。

新西蘭同時發布警告，港版國安法允許中國特工在香港執行任務並把他們認為可疑的人員送往中國大陸審判，要求準備前往旅遊的新西蘭僑民當心風險。

中國是新西蘭最大的貿易夥伴，在最近太平洋國家支持台灣參與世界貿易組織大會後，兩國的關係開始緊張。