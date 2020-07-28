歐盟將限制用於監控或鎮壓的裝備出口香港

法新社援引歐盟外交人士指，為反制北京在香港實施爭議的港區國安法，歐盟將限制對香港出口可能用於監控或鎮壓的裝備。歐盟各國外長周二晚間正式通過了關於簽證及學術交流措施，對港人提供支持。

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歐盟此前已就港區國安法表達“關切”，但各國難以在對華回應上取得共識。中國對歐盟是重要的貿易夥伴，歐盟成員國深陷分歧，爭論是要對抗北京還是繼續與其合作。

法新社稱，有關支持港人的措施旨在方便香港人前往歐盟國家，在7月13日的歐盟外長會議上已經進行討論。

歐盟27國在共同文件中一致表示，6月30日北京在香港強推港區國安法“引起（對香港的）嚴重關切”。會議文件稱，“歐盟對香港人權及自由受到侵蝕，特別是國安法中的引渡條款感到極度擔憂”。

歐盟將密切關注香港9月6日將舉行的立法會選舉，歐盟認為，確保依照基本法，自由民主公平地進行選舉至關重要。

德國外長馬斯在會上表示，香港實施港區國安法後，我們理應將香港與中國同等看待。 馬斯並表示，歐盟周二晚通過的一系列支持港人措施，包括提供港人簽證、獎學金及展開學術交流活動等，都有助於更方便香港人前來歐盟國家。

法國與德國在本月早些時候舉行的外長會議上提議，限制對香港出口軍民兩用科技，這項提案周二正式獲得認可。